KOICA hỗ trợ các nước đang phát triển đối phó với bệnh truyền nhiễm

Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) ngày 28/12 cho biết trong một năm qua, cơ quan này tập trung vào việc xây dựng hạ tầng y tế, nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế, nhằm tăng cường năng lực đối phó với bệnh truyền nhiễm cho các nước đang phát triển gặp khó khăn vì dịch COVID-19.Các nước đang phát triển có hạ tầng y tế yếu kém đang gặp nhiều khó khăn không chỉ trong công tác điều trị cho bệnh nhân COVID-19, mà cả về mặt kinh tế, xã hội, giáo dục do sự xuất hiện của biến thể mới Omicron cũng như xu hướng gia tăng các ca nhiễm dù đã tiêm phòng vắc-xin.Theo đề nghị hỗ trợ từ các nước đang phát triển, từ năm ngoái, KOICA đã triển khai "Chương trình ABC", một dự án đối phó với COVID-19 dựa theo "Sáng kiến hợp tác phát triển vì một thế giới an toàn cho tất cả mọi người" (ODA Korea) của Chính phủ Seoul.Trong đó, KOICA đã xúc tiến nâng cao năng lực y tế thông qua "Chương trình hỗ trợ khẩn cấp toàn diện" với quy mô 28,5 tỷ won (24 triệu USD) cho 8 nước, trong đó có Việt Nam, Philippines, Cộng hòa Congo, Jamaica, Uzbekistan.Đặc biệt, Congo đang vật lộn với nhiều bệnh truyền nhiễm như virus Ebola, thủy đậu, sốt rét, trong khi hệ thống y tế nước này đã sụp đổ do cuộc nội chiến kéo dài, 70% người dân không được hưởng ưu đãi y tế cơ bản. Tháng 6 vừa qua, 5% nghị sĩ nước này đã thiệt mạng vì COVID-19. Tháng 11 năm ngoái, KOICA đã xây dựng "Trung tâm chẩn đoán bệnh truyền nhiễm 2" tại thủ đô Kinshasa, hỗ trợ về vật tư y tế.Tại Uzbekistan, KOICA đang xúc tiến dự án thiết lập hệ thống điều tra dịch tễ bệnh truyền nhiễm và bổ sung nhân lực điều tra dịch tễ, một trong các năng lực quan trọng để đẩy lùi dịch COVID-19; tập huấn về đối phó với bệnh truyền nhiễm cho nhân viên y tế, phòng dịch, nhà hoạch định chính sách. Ngoài ra, KOICA cũng đã hỗ trợ Uzbekistan về việc xây dựng hệ thống quản lý các cơ sở chẩn đoán, xét nghiệm bệnh truyền nhiễm, xây dựng hệ thống giám sát bệnh tật quốc gia. Kết quả là tỷ lệ mắc COVID-19 của nước này chỉ bằng 18% so với nước láng giềng, tình hình đang được cải thiện.Trong năm nay, KOICA đã hợp tác với doanh nghiệp sản xuất ống tiêm trong nước, hỗ trợ cho Việt Nam 14,7 triệu ống tiêm vắc-xin; hỗ trợ Philippines 38 xe tải đông lạnh để vận chuyển vắc-xin.Trong thời gian tới, cơ quan này sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước đang phát triển nâng cao năng lực đối phó với bệnh truyền nhiễm, giúp tầng lớp yếu thế ở các nước an toàn sau đại dịch, duy trì được sinh kế.