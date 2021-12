Dân số di cư nội địa tháng 11 giảm 7%

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 29/12 công bố tài liệu "Di cư nội địa tháng 11/2021". Trong tháng trước, số người di cư nội địa là 567.000 người, giảm 44.000 người (7,1%) so với một năm trước, tiếp tục xu hướng giảm 11 tháng liên tiếp.Cục Thống kê phân tích dân số di cư nội địa trong tháng 11 ở mức tương tự quy mô tháng 11/2019. Mức giảm 7,1% là bởi hiệu ứng cơ sở từ việc số người di cư nội địa tăng mạnh trong năm ngoái do tình hình nhà ở khả quan.Tỷ lệ di cư nội địa, thể hiện số người di cư trên 100 dân, đạt 13,4%, giảm 1,1% so với một năm trước.Trong số những người di cư nội địa, tỷ lệ di cư nội địa trong phạm vi tỉnh, thành phố là 67,8%, tỷ lệ di cư nội địa giữa các tỉnh thành là 32,2%, lần lượt giảm 8,2% và 4,8%.