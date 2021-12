Hàn Quốc sẽ cấp phép cho 59.000 lao động người nước ngoài trong năm 2022

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 28/12 đã mở cuộc họp của Ủy ban chính sách nhân lực nước ngoài, quyết định quy mô cấp phép visa lao động phổ thông (E-9) trong năm sau là 59.000 người, tăng 7.000 người so với năm nay.Visa E-9 là loại thi thực dành cho người nước ngoài nhập cảnh vào trong nước thông qua chế độ cấp phép tuyển dụng lao động phổ thông.Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh số lao động nước ngoài cư trú trong nước đã giảm 60.000 người do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khiến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khu vực nông thôn, làng chài rơi vào tình trạng thiếu nhân lực người nước ngoài nghiêm trọng. Ngoài ra, Chính phủ cũng cân nhắc tới các yếu tố khác về kinh tế và tuyển dụng, như triển vọng tăng trưởng kinh tế, xu hướng gia tăng lao động có việc làm gần đây.Trong số 59.000 người được cấp phép vào năm sau, có 44.500 người được phân bổ ở lĩnh vực chế tạo, 8.000 người ở lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi, 4.000 người ở lĩnh vực ngư nghiệp, 2.400 người ở lĩnh vực xây dựng, 100 người lĩnh vực dịch vụ.Chính phủ quyết định sẽ gia hạn thị thực một năm cho khoảng 40.000 người nước ngoài hết hạn cư trú tại Hàn Quốc (theo diện visa E-9, H-2) trong vòng từ tháng 1 tới ngày 12/4 năm sau, được tính từ ngày hết hạn visa; nhằm đối phó với khả năng người lao động nước ngoài tiếp tục gặp khó khăn về xuất nhập cảnh do sự lây lan của biến thể Omicron.Chính phủ cũng quyết định nâng quy mô cho phép tuyển dụng lao động người nước ngoài. Với cơ sở sản xuất dưới 50 nhân viên gặp khó khăn về việc bố trí nhân lực do chế độ tuần làm việc tối đa 52 tiếng, sẽ có thể được nâng 20% quy mô tuyển dụng người nước ngoài cho tới hết năm sau.Các cơ sở nuôi trồng thủy sản ven biển gặp khó khăn về nhân lực sẽ được tuyển dụng tối đa 4 lao động nước ngoài thay vì chỉ 2 người như trước. Các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ có thể tuyển dụng tối đa 2 nhân lực nước ngoài.