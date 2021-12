Hàn Quốc ghi nhận hơn 100 ca nhiễm biến thể Omicron trong một ngày

Photo : YONHAP News

Trong ngày 29/12, Hàn Quốc ghi nhận tới 109 ca mắc biến thể Omicron, lần đầu tiên ở ngưỡng ba chữ số. Ngoài ra, tại hai đơn vị quân đội ở thành phố Daejeon và thành phố Osan (tỉnh Gyeonggi) cũng lần đầu phát sinh ca nhiễm.Kể từ sau khi Hàn Quốc ghi nhận ca mắc biến thể Omicron đầu tiên vào ngày 1/12, chỉ trong vòng 13 ngày số ca nhiễm biến thể này đã vượt mốc 100 ca. Số ca nhiễm sau 4 tuần hiện đang là 558 ca. Cứ 10 ca nhiễm biến thể mới lại có 6 ca là người nhập cảnh, số quốc gia nhập cảnh ngày một đa dạng hơn.Chính phủ Hàn Quốc đã gia hạn lệnh cấm nhập cảnh với người đến từ 11 quốc gia châu Phi cho tới hết ngày 3/2 năm sau. Các chuyến bay xuất phát từ Singapore, nơi được chỉ định là "Khu vực an toàn du lịch", cũng tạm dừng bán vé.Thủ tướng Kim Boo-kyum kiêm Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương nhấn mạnh biện pháp tối ưu nhất hiện nay để phòng ngừa sự lây lan của biến thể Omicron đó là vừa phải phòng dịch chặt chẽ, vừa đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm chủng.Hiện tại, tỷ lệ ca mắc biến thể Omicron mới dừng ở ngưỡng 1,8% tổng số ca nhiễm COVID-19 trong nước. Trước đó, biến thể Delta mất khoảng ba tháng để trở thành chủng virus chính trong nước.Biến thể Omicron có tỷ lệ lây nhiễm không triệu chứng cao hơn, và có sức lây lan mạnh hơn rất nhiều, lại có khả năng làm giảm hiệu quả của vắc-xin nên giới chuyên gia cho rằng việc biến thể này trở thành chủng virus chính chỉ là vấn đề thời gian.Mặc dù bệnh nhân mắc biến thể mới được cho là có tỷ lệ diễn biến nặng ở mức thấp so với biến thể Delta, nhưng vẫn có thể đe dọa hệ thống y tế một lần nữa khi số ca nhiễm mới tăng vọt.Từ ngày 30/12, cơ quan phòng dịch Hàn Quốc bắt đầu áp dụng xét nghiệm bằng loại thuốc thử khuếch đại gen PCR mới, giúp xác định nhanh biến thể Omicron trong khoảng 3-4 tiếng.