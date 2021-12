Seoul bắt tay vào đóng tàu ngầm 3.000 tấn thứ 5

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc đã bắt tay vào đóng tàu ngầm 3.000 tấn thứ 5 được phát triển hoàn toàn bằng công nghệ trong nước.Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 30/12 đã tổ chức lễ khởi công đóng chiếc tàu ngầm lớp "Jangbogo-III Batch-II" số hai tại nhà máy đóng tàu và hải dương Daewoo.Lễ khởi công là bước đầu tiên trong quá trình đóng tàu chiến, với hình thức cắt miếng thép đầu tiên được sử dụng cho thân tàu, thể hiện quyết tâm không để xảy ra sự cố an toàn trong suốt thời gian đóng tàu.Dự án "Jangbogo-III" là một dự án phát triển tàu ngầm thế hệ mới trên 3.000 tấn bằng công nghệ nội địa, bao gồm các lớp Batch I, II và III, số phía sau càng lớn có nghĩa tính năng của tàu càng được nâng cấp.Tàu ngầm 3.600 tấn trong dự án Batch-II có chiều dài 89m, rộng 9,6m, là tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel, có trọng tải lớn hơn và dài hơn khoảng 5,5m so với tàu Dosan Ahn Chang-ho 3.000 tấn, chiếc tàu ngầm lớp "Batch-I" thứ nhất được bàn giao cho Hải quân tháng 8 vừa qua.Nếu như tàu ngầm lớp Batch-I có 6 bệ phóng thẳng đứng cho tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), thì tàu lớp Batch-II có thể lắp tối đa 10 bệ phóng do dài hơn. Ngoài ra, đây cũng là tàu ngầm thứ hai trên thế giới trong số các tàu 3.000 tấn được lắp pin lithium, nên có thể tác chiến dưới nước một cách bí mật.DAPA cho biết tỷ lệ nội địa hóa công nghệ tàu ngầm đạt 80%, được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều việc làm, nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu tàu ngầm của Hàn Quốc.Sau lễ khởi công cùng ngày, hãng đóng tàu và hải dương Daewoo đã bắt tay vào chiếc tàu ngầm 3.000 tấn thứ 5. Tàu dự kiến được hoàn thành vào năm 2026, vận hành thử nghiệm rồi sau đó bàn giao cho Hải quân vào năm 2028.