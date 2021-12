Sản xuất toàn ngành công nghiệp Hàn Quốc tăng 3,2% trong tháng 11

Photo : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 30/12 công bố tài liệu "Xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 11". Trong tháng trước, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp đạt 114,4 điểm, tăng 3,2% so với tháng 10. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng một năm 4 tháng, sau mức 3,9% tháng 6 năm ngoái.Sản xuất toàn ngành công nghiệp đã giảm liên tiếp trong tháng 7 (-0,7%) và tháng 8 (-0,1%), sau đó tăng trở lại vào tháng 9 (1,1%). Tuy nhiên, sang tháng 10, sản xuất công nghiệp giảm 1,9%, rồi tăng lại trong tháng 11.Trong đó, sản xuất chế tạo và khai thác khoáng sản tăng 5,1%, đặc biệt sản xuất chế tạo tăng 5,3%. Sản xuất ô tô tăng 11,3%, chíp bán dẫn tăng 4,5%, đã kéo sản xuất ngành chế tạo tăng cao. Sản xuất ngành dịch vụ tăng 2%. Ngành xây dựng và hành chính công tăng lần lượt 2,4% và 5,5%.Ngược lại, chỉ số doanh số bán lẻ, phản ánh xu hướng tiêu dùng, đạt 119,1 điểm, giảm 1,9% so với tháng 10. Đây là mức giảm sâu nhất sau mức giảm 6,1% tháng 7 năm ngoái. Điều này cho thấy lộ trình từng bước khôi phục đời sống thường nhật bắt đầu từ tháng 11 vẫn chưa thể đẩy tăng tiêu dùng.Cục Thống kê phân tích chỉ số doanh số bán lẻ giảm trong tháng 11 chỉ là sự sụt giảm tương đối do hiệu ứng cơ sở, bởi chỉ số này tháng 10 đạt 121,4 điểm, cao kỷ lục trong lịch sử thống kê. Đầu tư thiết bị tháng 11 tăng 10,9%, tiến độ hoàn thành dự án xây dựng tăng 2,4%.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, đánh giá tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, đạt 101,4 điểm, tăng 0,4 điểm. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần đạt 101,3 điểm, giảm 0,4 điểm, tiếp tục đà giảm 5 tháng liên tiếp kể từ tháng 7.