Chỉ số giá tiêu dùng năm 2021 tăng cao nhất trong vòng 10 năm

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo xu hướng giá tiêu dùng do Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 31/12, chỉ số giá tiêu dùng của cả năm nay là 102,5 điểm, tăng 2,5% so với năm 2020. Đây mức tăng cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, kể từ mức tăng 4% của năm 2011.Năm nay, chỉ số vật giá sinh hoạt, gồm các mặt hàng được mua thường xuyên và chiếm tỷ trọng cao trong chi tiêu của người tiêu dùng, tăng 3,2% so với một năm trước, mức tăng cao nhất kể từ sau năm 2011.Vật giá cơ bản, phản ánh xu hướng cơ bản của vật giá (chỉ số giá tiêu dùng trừ mặt hàng nông sản và các loại xăng, dầu), cũng tăng 1,8% trong năm 2021.Mặt khác, chỉ số giá tiêu dùng của tháng 12 đạt 104,04 điểm, tăng 3,7% so với tháng 11. Mức tăng thu hẹp 0,1%, song vẫn duy trì đà tăng ở mức 3% tháng thứ ba liên tiếp.Cục Thống kê quốc gia giải thích giá các mặt hàng công nghiệp như xăng, dầu, thực phẩm chế biến, giá dịch vụ cá nhân, và giá các mặt hàng nông sản, chăn nuôi, thủy sản leo thang, đã đẩy chỉ số giá tiêu dùng của cả năm nay tăng lên mức 2,5%.