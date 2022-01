Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 3/1, Hàn Quốc ghi nhận 3.129 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 2.993 ca phát sinh trong cộng đồng và 136 ca ngoại nhập.Số ca bệnh nặng là 1.015 ca, giảm 9 ca so với một ngày trước. Số ca bệnh nặng đã trên ngưỡng 1.000 ca hai tuần liên tiếp, kể từ ngày 21/12/2021.Thêm 36 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 5.730 ca, tỷ lệ tử vong là 0,89%. Phần lớn số ca tử vong là người trên 60 tuổi, 1 ca tử vong thuộc nhóm tuổi 40 và 2 ca ở nhóm tuổi 30.Đặc biệt, cơ quan phòng dịch xác nhận trường hợp tử vong ở một nữ bệnh nhân độ tuổi 90 nhiễm biến thể mới Omicron. Bệnh nhân này đã nhập viện điều trị tại bệnh viện điều dưỡng tại quận Nam, thành phố Gwangju vào ngày 25/12 năm ngoái và tử vong hai ngày sau đó. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên tại Hàn Quốc do nhiễm biến thể Omicron.Ngoài ra, một nữ bệnh nhân trên 90 tuổi cùng bệnh viện nói trên cũng tử vong sau khi dương tính với COVID-19. Chính quyền thành phố Gwangju nhận định ca tử vong này cũng có liên quan đến biến thể Omicron.Mặt khác, Chính phủ đã quyết định gia hạn lệnh giãn cách xã hội hiện hành thêm hai tuần, bắt đầu từ ngày 3-16/1.