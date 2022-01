Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc năm 2021 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/1 đã công bố báo cáo “Xu hướng xuất nhập khẩu tháng 12 và năm 2021”. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc cả năm 2021 đạt 644,54 tỷ USD, tăng 25,8% so với một năm trước, cao hơn 36,9 tỷ USD so với mức kỷ lục 604,9 tỷ USD của năm 2018.Như vậy, Hàn Quốc đã ghi nhận kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng dương sau ba năm kể từ năm 2019.Kim ngạch nhập khẩu năm ngoái đạt 615,05 tỷ USD, tăng 31,5% so với năm 2020.Kim ngạch thương mại năm 2021 đạt 1.259,6 tỷ USD, mức cao kỷ lục và xếp thứ 8 thế giới về quy mô thương mại, tăng một bậc sau 9 năm.Kim ngạch xuất khẩu 15 mặt hàng chủ lực đều tăng trưởng hai chữ số trong năm ngoái. Đây là lần đầu tiên cả 15 mặt hàng chủ lực đồng loạt tăng. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp chủ lực truyền thống đều đạt thành tích cao kỷ lục; trong đó, chíp bán dẫn đạt 128 tỷ USD, hóa dầu 55,1 tỷ USD, thúc đẩy toàn ngành xuất khẩu.Xuất khẩu sang 9 thị trường chính như Trung Quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Trung Nam Mỹ, Ấn Độ, Trung Đông, Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) đều tăng. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Mỹ, EU, ASEAN, Ấn Độ đạt mức cao kỷ lục.Trong tháng 12 năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu đạt 60,74 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ một năm trước. Kim ngạch nhập khẩu đạt 61,32 tỷ USD, tăng 37,4%, trên ngưỡng 60 tỷ USD hai tháng liên tiếp và là con số cao kỷ lục.Kim ngạch nhập khẩu tăng được phân tích là do nhu cầu trong nước phục hồi, xuất khẩu tăng mạnh khiến hàng hóa trung gian và nguyên liệu, trang thiết bị dùng cho sản xuất tăng. Ngoài ra, nhu cầu sử dụng dầu và gas trong mùa đông gia tăng cũng là nguyên nhân khiến nhập khẩu năng lượng tăng.Quy mô thương mại tháng 12 lần đầu tiên vượt mốc 120 tỷ USD, do kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng.