Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 3/1 đã tổ chức cuộc họp khẩn của "Nhóm chuyên trách quản lý cung cầu năng lượng và tài nguyên", nhằm rà soát tình hình cung cầu năng lượng và điện năng trong nước liên quan tới việc Indoneisa ban lệnh cấm xuất khẩu than đá.Bộ Công nghiệp nhận định do lệnh cấm của Indonesia, một phần than đá dự kiến nhập vào trong nước tháng này sẽ bị chậm trễ. Tuy nhiên, 55% lượng dự kiến nhập khẩu đã được bốc xếp lên tàu hoặc rời cảng, nên vẫn sẽ được nhập vào trong nước bình thường.Nếu xét tới lượng tồn kho than đá hiện tại, và lượng nhập khẩu từ các nước khác như Australia thì biện pháp của Indonesia sẽ không gây ra thiệt hại lớn.Trong năm ngoái, Hàn Quốc nhập khẩu 49% than đá từ Australia, 20% từ Indoniesa, 11% từ Nga, 9% từ Mỹ.Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Park Ki-young chỉ đạo dù ảnh hưởng chỉ ở mức hạn chế nhưng Hàn Quốc vẫn phải lập đối sách chặt chẽ, bởi tháng 1 là tháng có nhu cầu điện năng cao nhất trong năm.Ngoài ra, ông Park chỉ ra rằng cần thiết rà soát về tình hình cạnh tranh quá nóng giữa các nước xuất khẩu than đá, giá thành tăng, cung cầu điện năng tại Trung Quốc, Ấn Độ.Bộ Công nghiệp dự kiến lập "Nhóm đối phó với lệnh cấm xuất khẩu than đá của Indonisia", thảo luận với các cơ quan năng lượng hữu quan, và cơ quan ngoại giao đóng tại nước ngoài, quản lý cung cầu than đá và điện năng.Ngày 1/1 vừa qua, truyền thông Indonesia đưa tin Chính phủ nước này ban lệnh cấm xuất khẩu toàn bộ than đá trong tháng 1 với lý do thiếu nguồn cung nội địa.Indonesia là nước xuất khẩu than đá nhiều nhất thế giới, nên quyết định này dự kiến sẽ khiến giá than đá tăng cao trên thị trường toàn cầu.