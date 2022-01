Hàn Quốc dự kiến đứng thứ hai thế giới về đơn hàng đóng tàu năm 2021

Photo : YONHAP News

Theo số liệu ước tính của cơ quan nghiên cứu về đóng tàu và vận tải biển Clarkson (Anh) công bố ngày 2/1, tổng số đơn đặt hàng đóng tàu toàn thế giới năm 2021 đạt 45,73 triệu tấn tổng hợp bù (CGT) với 1.846 tàu.Trong đó, Trung Quốc đứng đầu thế giới về đơn hàng đóng tàu, với đạt 22,8 triệu tấn CGT (965 tàu), chiếm 50% tổng số đơn hàng. Theo sau là Hàn Quốc với 403 hợp đồng đóng tàu, tương đương 17,35 triệu tấn CGT, chiếm 38% đơn đặt hàng đóng tàu toàn thế giới.Con số này chưa phản ánh thành tích đơn đặt hàng cuối năm. Tuy nhiên, khoảng cách số đơn đặt hàng giữa hai nước là khá lớn, do đó nếu tính đơn hàng cuối năm thì Trung Quốc vẫn được dự đoán đứng đầu thế giới về hợp đồng đóng tàu trong năm 2021. Trước đó, Hàn Quốc liên tục đứng số một thế giới về đơn đặt hàng đóng tàu trong ba năm liên tiếp kể từ năm 2018, trong bối cảnh ngành đóng tàu suy thoái.Số đơn đặt hàng đóng tàu container năm nay của Trung Quốc tăng hơn 10 lần so với năm ngoái do giá cước vận chuyển tăng vọt, vượt qua cả Hàn Quốc. Có phân tích cho rằng ngành công nghiệp đóng tàu Hàn Quốc đã tăng lợi nhuận bằng cách chọn lọc các đơn hàng có giá trị gia tăng cao như tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), cân nhắc đến không gian đóng tàu hạn chế do số lượng đặt hàng tăng mạnh, đạt đến tương tự thời kỳ hoàng kim của ngành đóng tàu.Mặc dù ngành công nghiệp đóng tàu Hàn Quốc đứng sau Trung Quốc về số lượng đơn đặt hàng, song ba hãng đóng tàu lớn nhất Hàn Quốc đã đạt thành tích số đơn hàng vượt 145% so với mục tiêu năm ngoái và bằng tổng số đơn hàng của hai, ba năm gộp lại.