Hơn 1.000 người dân yêu cầu Chính phủ hủy áp dụng “thẻ thông hành phòng dịch”

Photo : YONHAP News

Một nhóm gồm 1.023 người dân, trong đó có giáo sư Khoa Y trường Đại học Yeungnam Cho Du-hyong, ngày 31/12/2021 đã đệ đơn kiện lên Tòa án hành chính Seoul yêu cầu Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Kwon Deok-cheol và Chủ tịch Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương kiêm Giám đốc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) Jeong Eun-kyeong hủy bỏ quy định xử phạt hành chính với hành vi vi phạm liên quan đến “thẻ thông hành phòng dịch” (xác nhận hoàn tất tiêm chủng và xét nghiệm âm tính với COVID-19), cũng như tạm dừng áp dụng thẻ thông hành phòng dịch.Những người trên giải thích lý do đệ đơn kiện là bởi Chính phủ đang hạn chế người chưa tiêm phòng vắc-xin COVID-19 sử dụng tất cả các cơ sở như nhà hàng, quán cà phê, ép buộc người dân phải tiêm vắc-xin, trong khi chưa có một thử nghiệm lâm sàng đầy đủ về vắc-xin này.Tiếp đó, nhóm công dân cho rằng những bất tiện mà người dân gặp phải bởi quy định về “thẻ thông hành phòng dịch” rõ ràng là lớn hơn so với lợi ích có được. Do đó, việc áp đặt mức xử phạt vi phạm “thẻ thông hành phòng dịch” là lạm dụng quyền lực và vi phạm pháp luật. Thay vì kiểm soát quá mức, Chính phủ cần cho phép người không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ có thể được tự do đi lại, để hình thành nên miễn dịch cộng đồng.