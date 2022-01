Đường bay quốc tế lại bị ảnh hưởng do biến thể Omicron

Photo : YONHAP News

Do sự lây lan biến thể mới Omicron của virus COVID-19, các hãng hàng không Hàn Quốc đã đồng loạt hoãn hoặc thu hẹp quy mô khai thác đường bay quốc tế.Hãng Asiana Airlines và Air Seoul phải hoãn kế hoạch mở lại đường bay từ Incheon tới đảo Guam (thuộc Mỹ), vốn dự kiến nối lại trong tháng 1. Trước đó, Asiana Airlines đã hoãn mở lại đường bay này một lần, sang ngày 30/1. Lần này, hãng vẫn chưa quyết định về lịch trình khai thác đường bay cụ thể. Hãng Air Seoul thì hoãn thời gian nối lại đường bay tới Guam sang ngày 27/3. Ban đầu, hãng lên kế hoạch mở lại đường bay tới Guam vào ngày 23/12 năm ngoái, hơn 660 ngày gián đoạn do dịch COVID-19, nhưng đã phải hoãn một lần sang ngày 29/1 năm nay.Đại diện doanh nghiệp giải thích đã quyết định hoãn mở cửa trở lại đường bay tới Guam do Chính phủ Hàn Quốc gia hạn biện pháp cách ly sau khi nhập cảnh trước lo ngại biến thể Omicron, thêm vào đó là lượng khách đặt vé máy bay quốc tế cũng không nhiều.Hãng Jeju Air thì giảm số chuyến bay Incheon-Guam xuống 2 chuyến/tuần. Hãng có kế hoạch nâng lên 4 chuyến/tuần từ ngày 27/2 cân nhắc tới tình hình phòng dịch.Còn hãng Jeju Air nối lại đường bay từ Busan tới đảo Saipan (thuộc Mỹ) từ ngày 29/12 năm ngoái, và có kế hoạch khai thác tới ngày 12/1 này. Tuy nhiên, hãng chưa quyết định về kế hoạch khai thác tiếp theo.Hãng này cũng quyết định không khai thác chuyến bay thuê bao du lịch golf từ Incheon tới Chiang Mai (Thái Lan) khởi hành thứ Sáu hàng tuần, trong các ngày 7, 14 và 21 tháng này.