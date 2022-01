Washington bác khả năng hoãn tập trận chung Hàn-Mỹ năm 2022

Photo : YONHAP News

Trong bài phỏng vấn với Đài châu Á tự do (RFA) ngày 4/1, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ bác khả năng hoãn tập trận quân sự chung với Hàn Quốc vào tháng 3 tới, khẳng định không thay đổi lịch trình tập trận đã thảo luận với Seoul tại Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM).Trước đó, tại Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) lần thứ 53 ngày 2/12/2021, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã nhất trí tiến hành tập trận sở chỉ huy liên quân hai lần vào nửa đầu năm và cuối năm, cũng như thực hiện đánh giá "năng lực tác chiến toàn diện" (FOC) nhằm kiểm chứng năng lực của Bộ Tư lệnh liên quân tương lai sau khi chuyển giao quyền tác chiến thời chiến.Tuy nhiên, người phát ngôn Lầu Năm Góc từ chối tiết lộ cụ thể về thời gian tổ chức tập trận sở chỉ huy liên quân, hay có triển khai diễn tập cơ động thực tế ngoài trời hay không.Quan chức này nói thêm Seoul và Washington sẽ duy trì tư thế sẵn sàng cao nhất và tiếp tục tư thế phòng thủ liên quân nhằm bảo vệ Hàn Quốc khỏi các mối đe dọa từ kẻ thù. Cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ là quyết định giữa hai nước thông qua thỏa thuận chung.Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành tập trận sở chỉ huy liên quân hai lần trong năm ngoái, vào ngày 8-18/3 và ngày 16-26/8. Trong hai cuộc tập trận này, hai nước đã không tiến hành kiểm chứng FOC do quy mô tập trận bị rút gọn trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.