5 cường quốc hạt nhân ra tuyên bố chung về việc ngăn chặn chiến tranh hạt nhân

Photo : YONHAP News

Lãnh đạo 5 nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp, cũng là các nước sở hữu vũ khí hạt nhân, đã ra tuyên bố chung về việc ngăn chặn chiến tranh hạt nhân và chạy đua vũ trang giữa các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.Lãnh đạo 5 nước một lần nữa khẳng định trong cuộc chiến tranh hạt nhân không thể có người chiến thắng và cuộc chiến này không bao giờ được xảy ra, qua đó nhất trí hợp tác để ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân trong tương lai. Các bên tuyên bố đảm bảo vũ khí hạt nhân không nhắm đến bất kỳ đối tượng hay quốc gia nào.Tuyên bố chung được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang giữa Nga và phương Tây về tình hình Ukraine gần đây.Ban đầu, các bên dự kiến ra tuyên bố chung tại Hội nghị lần thứ 10 về Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) ngày 4/1 (giờ địa phương) tại New York (Mỹ). Tuy nhiên, hội nghị đã bị hoãn do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nên tuyên bố chung đã được công bố trước.Bộ Ngoại giao Nga hy vọng tuyên bố chung sẽ góp phần làm dịu căng thẳng quốc tế. Tuyên bố chung lần này là tiếng nói của 5 cường quốc vũ khí hạt nhân, được kỳ vọng sẽ giúp tạo bầu không khí đối thoại trong bối cảnh xung đột Mỹ-Trung, Mỹ-Nga gia tăng. Tuyên bố chung cũng được cho là sẽ có tác động tích cực đến các cuộc đàm phán về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran đang diễn ra.