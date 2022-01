Lượng du khách nước ngoài đến Hàn Quốc năm 2021 thấp kỷ lục sau 38 năm

Photo : YONHAP News

Cơ quan Du lịch Hàn Quốc (KTO) ngày 4/1 cho biết lượng du khách nước ngoài đến Hàn Quốc trong 11 tháng đầu năm ngoái là 877.000 người, giảm 64,3% so với cùng kỳ năm 2020.Nếu chỉ xét riêng tháng 11, lượng du khách nước ngoài là 94.000 người. Như vậy, tổng lượng du khách quốc tế đến Hàn Quốc của cả năm 2021 chắc chắn không thể đạt 1 triệu lượt.KTO giải thích lượng khách du lịch tiếp tục giảm là do dịch COVID-19 kéo dài hai năm, các quốc gia vẫn phong tỏa biên giới và bắt buộc cách ly sau nhập cảnh. Chính phủ Trung Quốc tiếp tục cấm người dân du lịch theo đoàn và cấm bán gói tour du lịch đến Hàn Quốc. Nhật Bản vẫn duy trì biện pháp hạn chế xuất nhập cảnh đối với công dân có mục đích du lịch giữa hai nước từ khi dịch COVID-19 bùng phát.Theo quốc tịch, 11 tháng đầu năm 2021, số khách du lịch Trung Quốc đến Hàn Quốc đạt 159.000 người, giảm 76,6% so với cùng kỳ một năm trước; Nhật Bản là 14.000 người, giảm 96,7%; Đài Loan 3.800 người, giảm 97,7%; Thái Lan là 7.500 người, giảm 90,1%; và Việt Nam là 19.000 người, giảm 76,1%.Đây là lần đầu tiên lượng du khách nước ngoài đến Hàn Quốc xuống dưới ngưỡng 1 triệu người, sau 38 năm kể từ khi lập số liệu thống kê vào năm 1984. Con số thấp nhất trước đó là 1.297.000 người vào năm 1984. Sau đó, lượng du khách quốc đến Hàn Quốc liên tục gia tăng, thậm chí còn chạm mốc cao kỷ lục mỗi khi có sự kiện lớn diễn ra.Trong khi đó, số công dân Hàn Quốc ra nước ngoài 11 tháng đầu năm 2021 đạt 1.083.000 người, giảm 74,2% so với cùng kỳ một năm trước (4.195.000 người). Con số này ít hơn 95,9% so với thời điểm từ tháng 1-11 năm 2019, khi dịch COVID-19 chưa bùng phát.