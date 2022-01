Số ca mắc COVID-19 nặng lần đầu giảm xuống dưới 1.000 ca sau nửa tháng

Photo : YONHAP News

Số ca nhiễm COVID-19 mới và số ca bệnh nặng tại Hàn Quốc đang có chiều hướng giảm nhờ hiệu quả từ các biện pháp siết chặt giãn cách xã hội và tiêm phòng vắc-xin mũi ba.Tính đến 0 giờ ngày 4/1, số ca nhiễm nặng là 973 ca, lần đầu giảm xuống dưới 1.000 ca sau nửa tháng. Số ca nhiễm mới đã ba ngày liên tiếp duy trì ở ngưỡng 3.000 ca, giảm gần 27% so với số ca nhiễm mới bình quân ngày một tuần trước. Tỷ lệ mắc COVID-19 ở nhóm rủi ro cao trên 60 tuổi đang tiếp tục giảm.Trưởng Ban phòng dịch Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Park Hyang cho biết trước đó, số ca bệnh là người trên 60 tuổi có lúc lên tới hơn 1.500 người, chiếm 35% tổng số ca mắc mới. Tuy nhiên trong tuần này, số ca mắc mới là người trên 60 tuổi đã giảm xuống ngưỡng 500 ca, tỷ lệ là 17%.Do số ca nhiễm mới giảm và giường bệnh được tăng thêm, cơ quan phòng dịch nhận định công suất giường bệnh đã bước vào giai đoạn ổn định.Công suất giường bệnh cho bệnh nhân nặng trên toàn Hàn Quốc đang ở mức 62,3%, riêng tại thủ đô Seoul và các địa phương lân cận là 64%. Công suất giường bệnh tại các bệnh viện chuyên điều trị bệnh truyền nhiễm và công suất giường bệnh cho các bệnh nhân nhẹ có nguy cơ diễn biến nặng đã xuống dưới 50%. Trong một tuần qua, không có bệnh nhân nào phải chờ hơn một ngày để được phân bổ giường bệnh.Tuy nhiên, biến thể Omicron với sức lây lan mạnh có thể trở thành một yếu tố khó lường trong thời gian tới. Một bệnh viện điều dưỡng ở thành phố Gwangju đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do biến thể mới. Dự kiến tới cuối tháng này, biến thể Omicron sẽ có thể trở thành chủng virus chính trong nước.Cơ quan phòng dịch sẽ mở rộng sự tham gia của bệnh viện quy mô nhỏ dưới 30 giường bệnh, nhằm đối phó với sự gia tăng đột biến các ca mắc nhẹ điều trị tại nhà. Ngoài ra, cơ quan phòng dịch cũng đang xem xét phương án mở rộng xét nghiệm nhanh kháng nguyên thay vì chỉ xét nghiệm khuếch đại gen (PCR), cân nhắc tới quy mô xét nghiệm gia tăng.Trong vòng 8 tuần qua, 53,1% số ca bệnh nặng và 53,2% số ca tử vong do COVID-19 là người chưa tiêm phòng vắc-xin. Trong quý I năm nay, cơ quan phòng dịch có kế hoạch tiếp tục đẩy cao tỷ lệ tiêm phòng mũi ba, hiện đang ở mức 37% tổng dân số.