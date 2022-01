Photo : YONHAP News

Báo Mainichi Nhật Bản ngày 4/1 đưa tin Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng Hàn Quốc đã thu thập tài liệu viễn thông của phóng viên người Hàn thường trú tại Seoul của báo này.Vào ngày 28/12 năm ngoái, tờ báo Nhật Bản đã liên lạc với công ty viễn thông mà phóng viên nói trên ký hợp đồng dịch vụ, để hỏi trong vòng một năm qua, có cơ quan điều tra nào kiểm tra thông tin cá nhân hay không. Tới ngày 3/1, phía công ty viễn thông trả lời bằng văn bản rằng đã cung cấp thông tin về tên, số chứng minh, địa chỉ của phóng viên cho Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng vào ngày 6/8 năm ngoái theo đề nghị của cơ quan này.Đây là trường hợp thứ ba một phóng viên người Hàn thường trú tại Seoul của hãng ngôn luận Nhật Bản được xác định đã bị Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng thu thập thông tin cá nhân, sau hai trường hợp là phóng viên của báo Asahi và báo Tokyo.Tờ Mainichi cho biết cơ quan báo chí này có nghĩa vụ phải bảo hộ các phóng viên của mình, lo ngại quyền tự do ngôn luận sẽ bị đe dọa. Tờ báo đã chất vấn Cơ quan điều tra cấp cao về tham nhũng lý do thu thập thông tin cá nhân của phóng viên.Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng ra văn bản phúc đáp rằng đã đề nghị cung cấp thông tin do cần thiết trong quá trình điều tra, khẳng định không nhằm mục đích giám sát hoạt động tác nghiệp của phóng viên. Tuy nhiên, cơ quan này không nêu rõ lý do cụ thể là việc điều tra gì. Báo Manichi đã yêu cầu cơ quan này giải thích thêm và tránh để xảy ra vụ việc tương tự.