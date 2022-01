“Cân đối áp dụng thẻ thông hành phòng dịch, giảm thiểu bất tiện cho người dân”

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 5/1, Bộ trưởng Hành chính và an toàn kiêm Phó Chủ tịch của Ủy ban Jeon Hae-cheol cho biết Chính phủ sẽ cân đối trong việc áp dụng “thẻ thông hành phòng dịch” (xác nhận hoàn tất tiêm chủng và xét nghiệm âm tính với COVID-19), nhằm giảm thiểu tối đa bất tiện cho người dân.Tuyên bố trên của ông Jeon liên quan đến phán quyết ngày 4/1 của Tòa án hành chính Seoul về việc tạm dừng áp dụng thẻ thông hành phòng dịch đối với các cơ sở giáo dục như trung tâm dạy thêm, phòng đọc sách, quán cà phê học tập.Bộ trưởng Jeon giải thích Chính phủ triển khai thẻ thông hành phòng dịch ở một số cơ sở đặc thù từ tháng 11 năm ngoái nhằm bảo vệ người chưa tiêm chủng, ngăn chặn dịch lan rộng và đảm bảo năng lực y tế. Kết quả, số ca nhiễm mới bình quân ngày trong một tuần trước (29/12/2021-4/1/2022) là 4.244 ca, giảm khoảng 26% so với một tuần trước đó. Số ca bệnh COVID-19 nặng trong ngày 4/1 là 953 ca, thấp nhất trong hai tuần trở lại đây. Công suất giường dành cho bệnh nhân nặng là 62%, duy trì ở mức ổn định. Không có ca nhiễm nào phải chờ để được chỉ định giường từ đầu năm mới đến nay.Trong thời gian tới, Chính phủ có kế hoạch lập “hệ thống ứng phó y tế theo địa phương”, chỉ định số lượng giường bệnh mục tiêu cần đảm bảo ở mỗi địa phương, sau đó chính quyền địa phương sẽ tự đảm bảo số giường dựa trên nguồn lực y tế và nhu cầu điều trị của địa phương. Dự kiến sẽ có khoảng 6.900 giường, gồm 1.500 giường dành cho bệnh nhân nặng, sẽ được bổ sung thêm đến cuối tháng 1.Cùng với đó, Chính phủ sẽ cải thiện hệ thống gồm xây dựng bệnh viện dã chiến, nhanh chóng mở rộng cơ sở quản lý ca bệnh truyền nhiễm, lập kế hoạch điều trị tại nhà ứng phó trong tình huống ca nhiễm biến thể Omicron lan rộng.Ông Jeon cho biết sẽ đảm bảo 70 trung tâm điều trị ngoại trú phụ trách bệnh nhân điều trị tai nhà, đồng thời thiết lập hệ thống liên lạc với trung tâm y tế, nhà thuốc được chỉ định trên toàn quốc và vận chuyển thuốc nhanh chóng để đảm bảo cung cấp suôn sẻ thuốc điều trị từ tháng 1.Tính đến 0 giờ ngày 5/1, Hàn Quốc ghi nhận 4.444 ca nhiễm COVID-19 mới, tăng 1.400 ca so với một ngày trước. Số ca bệnh nặng là 953 ca, thấp nhất trong hai tuần trở lại đây.Hệ số lây nhiễm, thể hiện một bệnh nhân mắc COVID-19 có thể lây cho bao nhiêu người khác, là 0,86, xu hướng giảm ba tuần liên tiếp. Thêm 57 ca tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong là 0,9%. Công suất giường cho bệnh nhân nặng trên toàn quốc là 57%.