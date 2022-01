Hàn Quốc sắp hoàn thành tàu quỹ đạo Mặt trăng

Photo : YONHAP News

Sau khi phóng tên lửa đẩy vũ trụ tự phát triển "Nuri" vào năm ngoái, Hàn Quốc đang sắp sửa hoàn tất quá trình chế tạo tàu quỹ đạo Mặt trăng. Nếu phóng thành công tàu quỹ đạo Mặt trăng, thì năm 2022 có thể trở thành năm mở màn cho Hàn Quốc trong việc thăm dò vũ trụ.Tàu quỹ đạo Mặt trăng KPLO do Hàn Quốc tự phát triển hoàn toàn bằng công nghệ nội địa từ năm 2016. Trước thềm phóng vào tháng 8 tới đây, các nhà nghiên cứu trong nước đang chuẩn bị thử nghiệm môi trường sóng điện từ và khởi động tấm pin năng lượng Mặt trời. Trong năm ngoái, các nhà nghiên cứu đã hoàn tất thử nghiệm lắp ráp tổng thể và thử nghiệm môi trường quỹ đạo Mặt trăng.Trên tàu quỹ đạo Mặt trăng có tổng cộng 5 loại camera độ phân giải cao do Hàn Quốc tự phát triển, và 6 thiết bị ghi hình "ShadowCam" do Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) phát triển, có thể ghi được những thông tin cần thiết cho việc hạ cánh tàu thăm dò có người lái trên Mặt trăng. Nếu tất cả các thử nghiệm với tàu và hệ thống thiết bị trên được hoàn tất thuận lợi thì KPLO sẽ được đưa tới địa điểm phóng.Nhà nghiên cứu Koo Hyun-mo thuộc Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc cho biết công tác chuẩn bị đưa tàu tới khu vực phóng sẽ được bắt đầu từ tháng 5, để đưa tàu lên tên lửa đẩy Falcon 9 của hãng SpaceX (Mỹ) từ ngày 1/8.Nếu phóng thành công, thì tàu quỹ đạo Mặt trăng sẽ bay tới độ cao 1,5 triệu km từ Trái đất, sau đó dùng trọng lực giữa Trái đất và Mặt trăng để ổn định ở quỹ đạo Mặt trăng cách Trái đất 380.000 km từ cuối năm nay. Sau đó, tàu sẽ bay quanh Mặt trăng như một vệ tinh từ độ cao cách bề mặt Mặt trăng 100 km, để quan sát trong vòng một năm.Nhà nghiên cứu Jeon Moon-jin thuộc Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc cho biết hệ thống thiết bị lắp trên tàu sẽ thực thi nhiệm vụ nắm bắt các đặc điểm trên bề mặt Mặt trăng và môi trường Mặt trăng, kiểm chứng trước mạng internet vũ trụ có thể sử dụng sau này.Nếu tàu quỹ đạo Mặt trăng thực thi nhiệm vụ thuận lợi thì Hàn Quốc sẽ xúc tiến dự án phóng tàu thăm dò không người lái lên Mặt trăng vào năm 2030.