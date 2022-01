38 công dân Hàn Quốc mắc kẹt tại thành phố Tây An (Trung Quốc) được hỗ trợ về nước

Photo : YONHAP News

Trong buổi gặp gỡ phóng viên ngày 4/1, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đã hỗ trợ hai chuyến bay đưa 38 công dân Hàn Quốc bị mắc kẹt tại Tây An (Trung Quốc) về nước an toàn vào ngày 23/12 và 30/12 năm ngoái.Cơ quan phòng dịch thành phố Tây An, Trung Quốc đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ thành phố Tây An, cấm ra ngoài và hạn chế xuất cảnh từ ngày 23/12 năm ngoái do số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt.Bộ Ngoại giao cho biết Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Tây An đang liên tục phổ biến quy định phòng dịch của nước sở tại cho công dân thông qua mạng xã hội, trực tiếp hỗ trợ nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày cho người dân hoặc thông qua một doanh nghiệp vận chuyển khác.Ước tính hiện có khoảng 3.000 đến 3.300 người, bao gồm cả du học sinh và tiểu thương đang lưu trú tại Tây An, nơi có nhà máy chíp bán dẫn của hãng điện tử Samsung.Toàn thành phố Tây An bị phong tỏa trong gần hai tuần, nên cả người dân địa phương và công dân nước ngoài tại đây đang phải đối diện với tình trạng thiếu lương thực và nhu yếu phẩm.