Tòa án hành chính Seoul ngày 4/1 quyết định đình chỉ hiệu lực quy định của Chính phủ về việc áp dụng “thẻ thông hành phòng dịch” (xác nhận hoàn tất tiêm chủng và xét nghiệm âm tính với COVID-19) đối với trung tâm dạy thêm, phòng đọc sách và quán cà phê học tập, cho đến khi có phán quyết cuối cùng.Ngày 3/12/2021, Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc đưa ra đối sách phòng dịch đặc biệt, quy định trung tâm dạy thêm, phòng đọc sách và quán cà phê học tập thuộc đối tượng phải áp dụng “thẻ thông hành phòng dịch”. Về vấn đề này, đã có 5 người nộp đơn kiện lên Tòa án yêu cầu Bộ Y tế và phúc lợi và Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho dừng quy định này.Theo đó, Tòa án công nhận nhu cầu chính đáng của những người nộp đơn kiện nhằm ngăn chặn thiệt hại khó có thể khắc phục xảy ra; đồng thời nhận định khó có thể kết luận rằng việc đình chỉ quy định xử phạt hành chính với hành vi vi phạm “thẻ thông hành phòng dịch” sẽ ảnh hưởng lớn đến phúc lợi cộng đồng.Cụ thể, những người chưa tiêm đủ hai mũi vắc-xin COVID-19 sẽ gặp bất tiện lớn trong sinh hoạt hằng ngày khi phải làm xét nghiệm hai ngày một lần nếu muốn ra vào các cơ sở nói trên. Trên thực tế, việc hạn chế những người chưa tiêm phòng tiếp cận, sử dụng trung tâm dạy thêm, phòng đọc sách là biện pháp phân biệt đối xử và gây bất lợi với họ.Ngoài ra, hiện có nhiều người vẫn bị lây nhiễm ngay cả khi đã tiêm phòng vắc-xin COVID-19. Do đó, không thể cho rằng cần phải hạn chế người chưa tiêm phòng sử dụng cơ sở trên, với lý do người chưa tiêm vắc-xin có nguy cơ khiến dịch bệnh lây lan cao hơn so với người đã tiêm phòng.Tòa án nhấn mạnh Chính phủ đang tích cực khuyến khích người dân tiêm vắc-xin bởi hiệu quả phòng lây nhiễm COVID-19 và giảm nguy cơ bệnh tiến triển nặng, song cần tôn trọng đầy đủ và không bỏ qua quyền tự quyết về sức khỏe cá nhân của người chưa tiêm phòng.Đặc biệt, nhóm thanh thiếu niên ngay cả khi bị nhiễm bệnh thì nguy cơ bệnh trở nặng và tử vong cũng thấp hơn so với các nhóm tuổi khác. Tòa án cho biết việc ép buộc tiêm vắc-xin COVID-19 bằng cách gây bất lợi lớn cho người chưa tiêm chủng là hành vi xâm phạm trực tiếp đến quyền tự quyết về thân thể của nhóm đối tượng này. Theo đó, không thể nói rằng đây là biện pháp hợp lý và chính đáng.Ngày 17/12 năm ngoái, một nhóm người dân và phụ huynh đã đâm đơn kiện hành chính yêu cầu dừng áp dụng “thẻ thông hành phòng dịch”. Những người này cho rằng quy định về “thẻ thông hành phòng dịch” bắt buộc thanh thiếu niên phải tiêm phòng vắc-xin COVID-19, xâm phạm quyền tự do về thân thể của thanh thiếu niên, quyền tự do hoạt động cơ bản, quyền học tập và quyền kinh doanh của chủ cơ sở.