Hội đồng an ninh quốc gia họp khẩn về vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc lúc 9 giờ 45 phút sáng ngày 5/1 đã mở cuộc họp trực tuyến khẩn cấp Ủy ban thường trực Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Suh Hoon. Cuộc họp kéo dài trong 50 phút, thảo luận về phương án đối phó trước việc Bắc Triều Tiên phóng một tên lửa được phỏng đoán là tên lửa đạn đạo vào sáng cùng ngày.Ủy ban thường trực NSC bày tỏ quan ngại về việc miền Bắc thực hiện vụ phóng tên lửa trong thời điểm mà việc ổn định tình hình trong và ngoài nước đang cấp thiết hơn bao giờ hết.Quân đội và Cơ quan tình báo Hàn-Mỹ đang tiến hành phân tích cụ thể về vụ phóng, như địa điểm phóng, loại tên lửa, hành trình bay hay quỹ đạo của tên lửa.Các ủy viên tham dự cuộc họp cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm giải quyết tình trạng bế tắc và căng thẳng trong quan hệ liên Triều hiện nay.Tham dự cuộc họp Ủy ban thường trực NSC cùng ngày gồm Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Yoo Young-min, Ngoại trưởng Chung Eui-yong, Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) Park Ji-won, Chánh Văn phòng điều phối Nhà nước Koo Yun-cheol, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Won In-choul, Thứ trưởng Bộ Thống nhất Choi Young-joon, hai Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Seo Joo-seok và Kim Hyung-jin.