“Christmas Tree” của V (BTS) lọt “Hot 100” của Billboard

Photo : YONHAP News

Trang âm nhạc Billboard (Mỹ) ngày 5/1 (giờ Hàn Quốc) đã đăng tải bài viết trên tài khoản Twitter, cho biết ca khúc “Christmas Tree” nằm trong bộ phim truyền hình “Mùa hè yêu dấu của chúng ta” (Our Beloved Summer) do thành viên V thuộc nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) thể hiện đã đứng thứ 79 trên bảng xếp hạng đĩa đơn "Hot 100" trong tuần này.Như vậy, V là thành viên thứ ba trong BTS lọt vào bảng xếp hạng đĩa đơn “Hot 100” của Billboard sau thành viên J-Hope với ca khúc “Chicken Noodle Soup” và Suga với “Daechwita” và “Girl of My Dreams”.Giai điệu của ca khúc “Christmas Tree” xuất hiện ngay từ tập đầu của bộ phim và góp phần thể hiện chiều sâu của bầu không khí xuyên suốt bộ phim. Đây cũng là lần đầu tiên một ca khúc nhạc phim truyền hình Hàn Quốc lọt bảng xếp hạng "Hot 100" của Billboard.