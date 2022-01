Nồng độ bụi siêu nhỏ trung bình tại Hàn Quốc năm 2021 thấp nhất trong 6 năm

Photo : YONHAP News

Bộ Môi trường Hàn Quốc ngày 5/1 cho biết nồng độ bụi siêu nhỏ trung bình tại Hàn Quốc trong năm 2021 là 18㎍/㎥, giảm 1 ㎍/㎥ so với năm 2020 và giảm 30,8% so với mức cao kỷ lục năm 2015.Trong năm ngoái, số ngày nồng độ bụi siêu nhỏ ở mức “tốt” dưới 15 ㎍/㎥ là 183 ngày, tăng 190% so với 6 năm trước. Số ngày nồng độ bụi siêu nhỏ ở mức “xấu” và “rất xấu” trên mức 36 ㎍/㎥ là 23 ngày, giảm ba ngày so với năm 2020, tức cải thiện 12% và giảm 39 ngày tương đương cải thiện 63% so với năm 2015 (62 ngày).Năm ngoái, ngành công nghiệp và vận tải hoạt động mạnh mẽ nhất trong ba năm trở lại đây, song nồng độ bụi siêu mịn lại ở mức thấp nhất.Bộ Môi trường Hàn Quốc phân tích nồng độ bụi siêu nhỏ năm ngoái giảm là nhờ tác động tổng hợp của các chính sách trong nước, điều kiện bên ngoài và thời tiết thuận lợi. Các chính sách trong nước có thể kể đến như đóng cửa 4 nhà máy nhiệt điện than đá, chế độ quản lý vận hành trang thiết bị trong nhà máy nhằm giảm lượng phát thải gây ô nhiễm không khí và loại bỏ ô tô cũ chạy bằng dầu diesel.Ngoài ra, bụi cát vàng từ Trung Quốc giảm cũng là nguyên nhân giúp chỉ số môi trường không khí được cải thiện.