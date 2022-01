Hàn Quốc cấm sử dụng đồ dùng một lần trong cửa hàng ăn uống từ ngày 1/4

Photo : KBS News

Bộ Môi trường Hàn Quốc ngày 6/1 đã đăng công báo “quy định về việc sử dụng đồ dùng một lần” sửa đổi. Theo đó, các cửa hàng ăn uống như quán cà phê sẽ bị cấm sử dụng các sản phẩm dùng một lần từ ngày 1/4. Đồ dùng một lần hiện đang tạm thời được cho phép sử dụng tại các cửa hàng vì lý do dịch COVID-19.Quy định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4 sau khi lấy ý kiến của giới doanh nghiệp. Bộ Môi trường cho biết dự thảo sửa đổi lần này nhằm giảm khối lượng sử dụng đồ dùng một lần như cốc nhựa một cách bừa bãi trong bối cảnh rác thải ngày càng tăng do thói quen tiêu dùng của người dân trong mùa dịch COVID-19 thay đổi.So với năm 2019 khi dịch COVID-19 chưa bùng phát, lượng rác thải giấy năm 2020 tăng 25%, nhựa tăng 19%, giấy xốp nổ tăng 14%, nhựa nilon tăng 9%.Ngoài ra, theo Quy tắc thi hành Luật cơ bản về tái sử dụng tài nguyên sửa đổi vào cuối tháng 12 năm ngoái, Bộ Môi trường cũng đã bổ sung thêm các đồ dùng và cơ sở thuộc đối tượng áp dụng quy định sử dụng đồ dùng một lần, áp dụng từ ngày 24/11 năm nay.Cốc giấy, ống hút nhựa và que khuấy nhựa được bổ sung mới vào danh sách đồ dùng một lần. Do đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ và nhà ăn tập thể đều không được sử dụng những đồ vật này.Đối tượng thuộc diện cấm sử dụng túi nilon cũng sẽ được mở rộng ra các cơ sở kinh doanh bán lẻ như cửa hàng tiện lợi, cửa hàng bánh kẹo, thay vì chỉ áp dụng đối với các cửa hàng lớn diện tích trên 3.000㎡ hoặc siêu thị rộng hơn 165㎡ như hiện nay. Ngoài ra, cửa hàng diện tích trên 3.000㎡ cũng không được sử dụng ô dù nhựa, các trận đấu thể thao không cho phép khán giả mang đồ cổ vũ bằng nhựa vào bên trong.