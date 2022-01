Khai mạc Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng CES 2022

Photo : YONHAP News

Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng (CES), triển lãm điện tử gia dụng và công nghệ thông tin (IT) lớn nhất thế giới, đã chính thức khai mạc vào ngày 5/1 (giờ địa phương) tại Las Vegas (Mỹ).Năm ngoái, CES được tổ chức theo hình thức trực tuyến do dịch COVID-19. Tuy nhiên, năm nay sự kiện được tổ chức cả trực tuyến và trực tiếp, với sự tham gia của hơn 2.200 doanh nghiệp đến từ 159 quốc gia trên toàn thế giới.Năm nay, các mặt hàng gây được chú ý lớn là chăm sóc sức khỏe, mặt hàng liên quan tới COVID-19 như khẩu trang được thiết kế để có thể ngăn chặn các mầm bệnh nhờ hệ thống thông khí gắn phía dưới khẩu trang.Hiệp hội công nghệ người tiêu dùng Mỹ (CTA), cơ quan chủ quản CES, lựa chọn các lĩnh vực đáng chú ý tại triển lãm năm nay là công nghệ viễn thông di động thế hệ thứ 5 (5G) và trí tuệ nhân tạo, vũ trụ ảo, công nghệ vũ trụ, di động (mobility).Ngoài ra, lĩnh vực NFT (Non-fungible token), tạm dịch là token không thể thay thế, hay các sản phẩm kết hợp công nghệ thân thiện môi trường cũng gây được sự chú ý lớn tại triển lãm.Hàn Quốc có hơn 500 doanh nghiệp tham dự CES 2022, quy mô cao kỷ lục, đứng thứ hai sau Mỹ với hơn 1.000 doanh nghiệp tham dự. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đã trình làng nhiều sản phẩm mới và công nghệ tương lai ở các lĩnh vực đa dạng như điện tử, IT, di động, thực tế ảo.Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các doanh nghiệp IT lớn của Mỹ như Microsoft, Google, Amazon, Meta không tham dự triển lãm trực tiếp. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc cũng không tham dự CES, do mâu thuẫn Mỹ-Trung và dịch COVID-19. Cách đây hai năm, số doanh nghiệp Trung Quốc chiếm tới một nửa tổng số doanh nghiệp tham dự. Do đó, doanh nghiệp Hàn Quốc dự kiến sẽ càng "nổi bật" hơn tại CES năm nay.