Đảng đối lập Sức mạnh quốc dân thảo luận về đề xuất để ông Lee Jun-seok từ chức Chủ tịch

Photo : YONHAP News

Trong phiên họp toàn thể nghị sĩ ngày 6/1, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đang tiếp tục thảo luận về đề xuất để ông Lee Jun-seok rút khỏi vị trí Chủ tịch đảng. Người đề xuất là Phó Đại diện đảng tại Quốc hội Choo Kyung-ho.Bất chấp những nỗ lực đổi mới, như giải thể Ủy ban đối sách bầu cử Tổng thống của đảng, Chủ tịch Lee vẫn liên tiếp gây ra những mâu thuẫn trong nội bộ đảng đối lập, nên các nghị sĩ nhất trí ý kiến là phải để ông Lee từ chức. Tuy nhiên, quá trình thảo luận vẫn chưa kết thúc do một số ý kiến cho rằng việc để ông Lee từ chức chỉ làm sâu sắc thêm tranh cãi.Ứng cử viên Tổng thống đảng Sức mạnh quốc dân Yoon Suk-yeol sáng ngày 6/1 đã chào hỏi người dân trên đường đi làm tại ga Yeouido, Seoul. Được biết, việc chào hỏi này là điều mà Chủ tịch Lee Jun-seok từng đề xuất nhưng bị ông Yoon từ chối.Về động thái này, Chủ tịch Lee bày tỏ "không quan tâm", cho biết ông đã gặp ứng cử viên Yoon, nhưng những nỗ lực nhằm giải tỏa mâu thuẫn của bản thân đã không được ứng cử viên Tổng thống chấp nhận.Trong khi đó, ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung cùng ngày đã tham dự buổi tọa đàm về chính sách tại Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA), cam kết sẽ đầu tư ngân sách quy mô lớn nhằm giúp đỡ hoạt động của doanh nghiệp.Ông Lee nhấn mạnh về tầm quan trọng của "chủ quyền công nghệ", trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ, chủ nghĩa bảo hộ thương mại đang ngày càng khốc liệt hơn. Vai trò của Chính phủ chính là giúp đỡ doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tự do. Các chính sách Nhà nước phải đặt trọng tâm vào người có nhu cầu, quy chế phải được thiết lập theo phương hướng nâng cao tính cạnh tranh và năng suất cho doanh nghiệp.Trong buổi thảo luận do Hiệp hội Hành chính công Hàn Quốc tổ chức, ứng cử viên Lee cam kết sẽ cải cách xã hội công chức, đang bị người dân chỉ trích là quá "an phận". Chính phủ Lee Jae-myung sẽ là một Chính phủ thực dụng, vì dân sinh.Ứng cử viên Tổng thống đảng Công lý Sim Sang-jung đã liên tiếp có các cuộc phỏng vấn với báo chí, tập trung vào việc quảng bá các chính sách của bản thân. Còn ứng cử viên Ahn Cheol-soo của Đảng vì Quốc dân, người có tỷ lệ ủng hộ gia tăng gần đây, khiêm tốn nhận rằng bản thân mình vẫn đang là "kẻ rượt đuổi", nhưng cần hy vọng rằng "David có thể thắng Goliath" (hai nhân vật biểu tượng cho cuộc chiến đấu giữa những kẻ yếu thế và những gã khổng lồ).