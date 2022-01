Bình Nhưỡng bày tỏ ủng hộ Olympic Bắc Kinh 2022 dù không thể tham dự

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 7/1 đưa tin Ủy ban Olympic Bắc Triều Tiên và Bộ Thể thao nước này đã gửi thư tới Ủy ban Olympic Trung Quốc thông báo sẽ không tham gia Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022.Theo KCNA, trong thư, miền Bắc cho biết dù không thể tham gia Olympic Bắc Kinh năm nay do sự kích động của các thế lực thù địch và tình hình đại dịch trên toàn thế giới, song nước này hoàn toàn ủng hộ Trung Quốc trong mọi hoạt động để tổ chức một thế vận hội thành công tốt đẹp.Bắc Triều Tiên cáo buộc Mỹ và các nước đồng minh ngày càng thể hiện rõ thái độ chống lại Trung Quốc nhằm ngăn cản sự thành công của Thế vận hội. Ủy ban Olympic và Bộ Thể thao miền Bắc bày tỏ phản đối mạnh mẽ, nhấn mạnh đây là hành vi xúc phạm tinh thần Hiến hương Olympic quốc tế và bôi nhọ hình ảnh quốc tế của Trung Quốc.Tiếp đó, Bình Nhưỡng một lần nữa khẳng định dù không thể tham dự sự kiện nhưng sẽ tăng cường giao lưu giữa các vận động viên với Bắc Kinh, đồng thời nhấn mạnh tình hữu nghị Triều-Trung.Bức thư đã được Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Trung Quốc chuyển đến quan chức của Tổng cục thể thao quốc gia Trung Quốc nhân cuộc gặp vào ngày 5/1 vừa qua.Trước đó, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đình chỉ tư cách tham gia Thế vận hội của Ủy ban Olympic Bắc Triều Tiên cho đến cuối năm 2022, do nước này không cử vận động viên tham dự Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 với lý do lo ngại dịch COVID-19.