Samsung đạt doanh thu kỷ lục hơn 232 tỷ USD trong năm 2021

Photo : YONHAP News

Hãng điện tử Samsung ngày 7/1 công bố số liệu sơ bộ, cho biết doanh thu trong năm 2021 của hãng đạt 279.040 tỷ won (232,17 tỷ USD), tăng 17,83% so với năm 2020, mức cao kỷ lục.Lợi nhuận kinh doanh của hãng đạt 51.570 tỷ won (42,91 tỷ USD), tăng 43,29% so với một năm trước, mức cao nhất kể từ sau năm 2018, thời kỳ "siêu chu kỳ" của ngành chíp bán dẫn, và là mức cao thứ ba trong lịch sử.Trong năm ngoái, chíp bán dẫn vẫn là "công thần" số một, kéo kết quả kinh doanh của Samsung. Thêm vào đó, doanh số dòng điện thoại màn hình gập Galaxy Z năm ngoái tăng gấp 4 lần so với năm trước, cũng được cho là đã ảnh hưởng tích cực tới toàn bộ kết quả kinh doanh của hãng.Riêng trong quý IV năm ngoái, doanh thu của hãng đạt 76.000 tỷ won (63,23 tỷ USD), lợi nhuận kinh doanh đạt 13.800 tỷ won (11,48 tỷ USD).Mặt khác, hãng điện tử LG cùng ngày cũng công bố tổng doanh thu năm 2021 đạt 74.721,9 tỷ won (62,16 tỷ USD), tăng 28,7%, mức cao kỷ lục, lần đầu vượt mốc 70.000 tỷ won. Lợi nhuận kinh doanh của hãng đạt 3.867,7 tỷ won (3,21 tỷ USD), giảm 1%.Tính riêng trong quý IV năm ngoái, doanh thu của LG đạt 21.008,9 tỷ won (17,47 tỷ USD), tăng 20,7% so với cùng kỳ một năm trước, lần đầu doanh thu quý vượt 20.000 tỷ won. Tuy nhiên, lợi nhuận kinh doanh lại giảm 21%, được phân tích là do chi phí tăng như giá nguyên vật liệu và giá vận tải tăng.