Quy mô thương mại Hàn-Anh tăng 33% nhờ FTA song phương

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 7/1 đã tổ chức “Tọa đàm với giới doanh nghiệp và chuyên gia về việc thực hiện và cải thiện Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Anh” do quan chức phụ trách chính sách FTA thuộc Bộ Công nghiệp Yang Gi-wook chủ trì.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên cho biết từ tháng 1, thời điểm FTA Hàn-Anh bắt đầu có hiệu lực, cho đến tháng 11 năm ngoái, quy mô thương mại song phương đạt 10,6 tỷ USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2020.Tỷ lệ tận dụng ưu đãi FTA của Hàn Quốc và Anh trong thời gian này ở mức cao, đạt 90%. Tuy nhiên, đầu tư song phương đạt 900 triệu USD, giảm 3%.Giới doanh nghiệp và các chuyên gia đánh giá FTA Hàn-Anh có hiệu lực cùng thời điểm Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), đã giúp duy trì tính liên tục và ổn định thương mại giữa hai nước.Về đàm phán cải thiện Hiệp định thương mại tự do song phương, Bộ hy vọng Chính phủ sẽ đóng vai trò tích cực trong các lĩnh vực như kỹ thuật số và đầu tư, đồng thời tiếp tục chia sẻ tình hình liên quan với giới doanh nghiệp.Tại Hội nghị Bộ trưởng thương mại Hàn-Anh tổ chức tại thành phố Glasgow, Anh vào tháng 11 năm ngoái, hai nước đều chung nhận định rằng cần cải thiện FTA song phương hiện nay. Bộ cũng đang thảo luận với Chính phủ Anh để tổ chức cuộc họp cấp Bộ trưởng của Ủy ban chung Hiệp định thương mại tự do Hàn-Anh.Bộ cho biết đang tiếp tục thu thập ý kiến và quan điểm về việc cải thiện hiệp định thương mại tự do từ nhiều lĩnh vực, tiến tới xúc tiến suôn sẻ các cuộc đàm phán bắt đầu trong năm nay và các quy trình cần thiết trong nước như trưng cầu dân ý.