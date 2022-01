Nâng hạn mức set quà tặng Tết Nguyên đán lên 166 USD

Photo : YONHAP News

Theo Luật nghiêm cấm hành vi yêu cầu hối lộ và ngăn ngừa xung đột quyền lợi của công chức Nhà nước, còn được gọi là "Luật Kim Young-ran", các set quà tặng nông thủy sản, chăn nuôi như hoa quả, thịt cá, chỉ được dưới 100.000 won (83 USD). Tuy nhiên, trước thềm Tết Nguyên đán 2022, Chính phủ Hàn Quốc quyết định nâng hạn mức lên 200.000 won (166 USD), áp dụng trong vòng một tháng từ cuối tuần này. Quyết định này của Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ở lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản đang gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19.Trước đó, trong dịp Tết Trung thu năm 2019 và Tết Nguyên đán năm ngoái, Chính phủ cũng từng điều chỉnh về giá trần với các set quà tặng, mang lại hiệu quả tương đối lớn.Trên thực tế, vào dịp Tết Nguyên đán năm ngoái, doanh thu từ các set quà tặng nông thủy sản, chăn nuôi đã tăng 56% so với một năm trước, đặc biệt doanh thu các set quà từ 100.000 won tới 200.000 won tăng hơn 30%.Thứ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Lee Eog-weon cho biết Chính phủ sẽ cân đối các biện pháp phòng dịch COVID-19, vừa tích cực hỗ trợ nâng cao sức sống cho kinh tế địa phương. Một trong số đó là việc điều chỉnh mức giá trần với các set quà tặng, và tiến hành nhiều chương trình ưu đãi bán hàng đa dạng.Để thúc đẩy tiêu dùng, từ ngày 17/1 tới ngày 2/2 tới đây, Chính phủ sẽ nâng gấp đôi hạn mức hỗ trợ với phiếu giảm giá tối đa 30% nông thủy sản, chăn nuôi, lên 20.000 won (16 USD).Trong tháng này, hạn mức mua hàng với mua phiếu quà tặng Onnuri, áp dụng cho các chợ đầu mối truyền thống và siêu thị nhỏ, được nâng lên tối đa 1 triệu won (830 USD), nhằm vực dậy nền kinh tế địa phương.Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ đẩy sớm thời điểm cung cấp các mặt hàng tiêu thụ mạnh trong dịp Tết Nguyên đán, nhằm giảm gánh nặng giá sinh hoạt cho người dân. Chính phủ sẽ cung cấp 204.000 tấn 16 loại mặt hàng, như cải thảo, củ cải, thịt lợn, thịt bò, ba tuần trước Tết nguyên đán, sớm hơn một tuần so với năm ngoái.Chính phủ sẽ hạn chế nâng giá vé đường sắt hay đường bộ trong quý I năm nay. Đồng thời, Chính phủ quyết định hỗ trợ thêm vốn vay lãi suất thấp quy mô 40.000 tỷ won (33,3 tỷ USD), đặt mục tiêu chi trả trước khoản tiền bù đắp thiệt hại cho các tiểu thương gặp khó khăn do COVID-19 trước Tết Nguyên đán.