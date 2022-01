“Đổi mới toàn diện hệ thống phòng dịch ứng phó với biến thể Omicron”

Photo : KBS News

Chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương sáng ngày 7/1, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum cho biết số ca nhiễm COVID-19 biến thể mới Omicron đã vượt quá 2.300 ca sau một tháng rưỡi. So với biến thể Delta, biến thể Omicron khiến bệnh nhân có nguy cơ trở nặng thấp hơn song tốc độ lây nhiễm cao gấp 4 lần.Thủ tướng nhận định phải sửa đổi toàn bộ hệ thống phòng dịch hiện tại theo hướng đảm bảo “tốc độ” và “tính hiệu quả” mới có thể kiểm soát được biến thể này.Ông Kim cho rằng cần chọn lọc và tập trung điều tra dịch tễ với các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao thay vì truy tìm nguồn lây nhiễm, ưu tiên xét nghiệm theo hình thức khuếch đại gen (PCR) với người dễ bị lây nhiễm. Những nội dung này sẽ được chính thức đưa ra bàn bạc tại buổi thảo luận công khai tổ chức cùng ngày.Mặc khác, tính đến 0 giờ ngày 7/1, Hàn Quốc ghi nhận thêm 3.717 ca nhiễm COVID-19 mới, giảm khoảng 1.100 ca so với một tuần trước. Số ca nhiễm phát sinh ngày 6/1 gồm 3.529 ca trong cộng đồng và 188 ca ngoại nhập.Số ca nhiễm nặng là 839 ca, giảm 43 ca, hai ngày liền duy trì ở ngưỡng 800 ca. Thêm 45 ca tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong là 0,9%. Khoảng 20.000 bệnh nhân đang điều trị tại nhà, không có bệnh nhân phải chờ hơn một ngày để được chỉ định giường bệnh.Tỷ lệ người dân hoàn tất hai mũi vắc-xin đạt 83,5% dân số. Tỷ lệ đã tiêm chủng mũi ba đạt 39,1% dân số, trong đó có 80% dân số trên 60 tuổi tiêm xong mũi ba.Ngoài ra, Hàn Quốc đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên ở một sản phụ do nhiễm COVID-19. Sản phụ này nhận kết quả dương tính với COVID-19 khi đang mang thai ở tuần thứ 32 trong lúc đến bệnh viện kiểm tra để chuẩn bị sinh con vào ngày 23/12 năm ngoái. Sau khi sinh vào ngày 28/12, triệu chứng nhiễm bệnh của người này trở nặng nên đã nhập viện để điều trị song không qua khỏi vào ngày 4/1 vừa qua. Được biết, sản phụ có bệnh lý nền, chưa tiêm vắc-xin.