Kim ngạch xuất khẩu mỳ ăn liền Hàn Quốc 11 tháng đầu năm 2021 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS) và giới doanh nghiệp thực phẩm ngày 10/1 cho biết kim ngạch xuất khẩu mì ăn liền Hàn Quốc 11 tháng đầu năm 2021 đạt 679 triệu USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ một năm trước.Thành tích này vượt mức cao kỷ lục 635,7 triệu USD trong năm 2020 và cao gấp 3,3 lần so với kim ngạch xuất khẩu 186,73 triệu USD năm 2001.Kim ngạch xuất khẩu mỳ ăn liền Hàn Quốc tăng nhẹ từ 413,1 triệu USD năm 2018 lên 467 triệu USD năm 2019, sau đó tăng vọt lên 635,7 triệu USD vào năm 2020.Cơ quan Hải quan phân tích xuất khẩu mỳ gói của Hàn Quốc cao kỷ lục là do nhu cầu về món ăn nhanh trong mùa dịch COVID-19 và hiệu ứng mỳ trộn tương đen ăn liền Chapagetti trong phim điện ảnh "Ký sinh trùng" (Parasite).Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu mì ăn liền Hàn Quốc giảm so với năm 2020 do hiệu ứng cơ sở khi kim ngạch xuất khẩu mỳ gói năm 2020 tăng mạnh và gián đoạn lưu thông hàng hóa toàn cầu trong năm ngoái.Số liệu trên chưa bao gồm số lượng bán trực tiếp của một số hãng thực phẩm như Nongshim và Paldo có đặt nhà máy sản xuất tại nước ngoài. Nếu tính cả số lượng mỳ ăn liền sản xuất và bán tại nước ngoài thì doanh số mỳ gói thực tế trên toàn cầu của Hàn Quốc dự kiến sẽ còn lớn hơn rất nhiều.Xét theo từng quốc gia, kim ngạch xuất khẩu mỳ gói sang Trung Quốc 11 tháng đầu năm 2021 chiếm vị trí số 1 với 133,42 triệu USD, tiếp theo là Mỹ 77,6 triệu USD, Nhật Bản 58,77 triệu USD, Đài Loan 29,18 triệu USD, Phillipines 25,96 triệu USD, Malaysia 24,99 triệu USD, Australia 19,46 triệu USD và Thái Lan 27,21 triệu USD.Bên cạnh đó, Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc ngày 9/1 cho biết kim ngạch xuất khẩu dưa muối kimchi Hàn Quốc năm ngoái đạt 159 triệu USD, mức cao kỷ lục. Đây là lần đầu tiên sau 12 năm kể từ năm 2009, cán cân thương mại kimchi thặng dư 19 triệu USD.Bên cạnh đó, thị trường xuất khẩu khẩu kimchi Hàn Quốc cũng đã mở rộng từ 61 nước trong năm 2011 lên 89 nước như hiện nay.