Số ca nhiễm COVID-19 ngoại nhập tăng vọt do biến thể Omicron

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 9/1, Hàn Quốc ghi nhận 3.376 ca nhiễm COVID-19 mới, giảm 134 ca so với số liệu một ngày trước và ít hơn 457 ca so với trước đó một tuần trước.Số ca nhiễm nặng là 821 ca, 4 ngày liền duy trì ở ngưỡng 800 ca.Tuy số ca COVID-19 mới phát sinh trong nước giảm song số ca nhiễm nhập cảnh từ nước ngoài lại tăng mạnh.Vào trung tuần tháng 12 năm ngoái, có lúc số ca nhiễm mới vượt hơn 7.000 ca/ngày, nhưng số ca ngoại nhập cũng chỉ dừng ở 20 đến 30 ca/ngày. Đến ngày 29/12, số ca ngoại nhập tăng lên trên 100 ca, rồi ghi nhận con số 236 ca vào ngày 9/1.Nguyên nhân số ca ngoại nhập tăng mạnh được cho là do nhiều người nhập cảnh từ Mỹ và châu Âu, nơi biến thể Omicron đang lan rộng. Từ ngày 1-7/1, cứ 10 người nhập cảnh thì 7 người được xác nhận nhiễm biến thể Omicron.Cơ quan phòng dịch cho biết sẽ đánh giá tình hình lây nhiễm trong và ngoài nước, sau đó xem xét các biện pháp phòng dịch bổ sung.Trong một tin liên quan, từ ngày 10/1, người dân khi ra vào chuỗi siêu thị lớn phải xuất trình “thẻ thông hành phòng dịch” (xác nhận hoàn tất tiêm chủng và xét nghiệm âm tính với COVID-19). Người dân sẽ có một tuần đầu tiên để thích ứng với quy định mới mà chưa bị xử phạt nếu vi phạm..Tuy nhiên, “thẻ thông hành phòng dịch” khi ra vào cơ sở tập trung đông người như nhà hàng, quán cà phê đã hết thời gian một tuần để thích ứng và chính thức có hiệu lực từ ngày 10/1. Theo đó, trường hợp vi phạm quy định về “thẻ thông hành phòng dịch” sẽ bị phạt tiền hoặc xử phạt hành chính. Người vi phạm sẽ bị phạt 100.000 won (83 USD), còn chủ cơ sở sẽ bị phạt tiền và đình chỉ hoạt động kinh doanh.Tính đến ngày 10/1, trong số 6 triệu người đã hết hạn “thẻ thông hành phòng dịch”, 94% đã tiêm vắc-xin mũi thứ ba. Như vậy, khoảng 340.000 người sẽ không thể sử dụng thẻ này do hết hạn mà chưa tiêm mũi bổ sung.Mặt khác, sớm nhất là trong tuần này, Tòa án sẽ ra phán quyết về việc có dừng hiệu lực quy định áp dụng “thẻ thông hành phòng dịch” đối với các cơ sở giáo dục như trung tâm dạy thêm hay không.