Doanh nghiệp Hàn Quốc giành 139 giải thưởng Đổi mới tại CES 2022

Photo : YONHAP News

Tại Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng (CES), triển lãm điện tử gia dụng và công nghệ thông tin (IT) lớn nhất thế giới, diễn ra tại Las Vegas (Mỹ), có 139 mặt hàng, công nghệ của Hàn Quốc đạt giải "Đổi mới CES", con số kỷ lục.Viện nghiên cứu thương mại quốc tế thuộc Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) ngày 10/1 cho biết căn cứ theo báo cáo "Xu hướng đổi mới thời đại chung sống với COVID-19 thông qua CES 2022", có 139 (22,3%) trên tổng số 623 giải thưởng đổi mới CES là các công nghệ, sản phẩm của Hàn Quốc. Quy mô doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia năm nay cũng ở mức cao kỷ lục là 416 doanh nghiệp.Trước đó, vào năm 2020 và 2021, Hàn Quốc từng có 101 mặt hàng và công nghệ được giải thưởng "Đổi mới CES".Xét theo lĩnh vực cụ thể, có 10 mặt hàng, công nghệ của Hàn Quốc đạt giải thưởng về "tính bền vững", chiếm 30,3% trên tổng số 33 giải ở lĩnh vực này. 14 mặt hàng, công nghệ được giải thưởng ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, chiếm 18,7% trên tổng số 75 giải; 16 mặt hàng được giải thưởng ở lĩnh vực phần mềm, điện thoại di động, chiếm 48,5% tổng số 33 giải.Tại CES năm nay, 4 lĩnh vực là chăm sóc sức khỏe, tính di động, tính bền vững, thực tế ảo và thực tế ảo tăng cường có 170 giải thưởng, chiếm 27,2% tổng số giải thưởng, là một lĩnh vực có sự đổi mới công nghệ sôi nổi nhất bất chấp đại dịch COVID-19.Nhà nghiên cứu Park Ga-hyeon thuộc KITA đánh giá đây là thành quả từ sự phát triển và đổi mới công nghệ liên tục của doanh nghiệp, bất chấp khó khăn do dịch COVID-19, trong bối cảnh các sản phẩm liên quan tới sức khỏe, an toàn, tính bền vững và thực tế ảo đang trở thành xu hướng trên toàn thế giới.Trong môi trường đang thay đổi nhanh chóng, các doanh nghiệp phải tiếp tục nỗ lực phân tích xu hướng toàn cầu, tăng cường đầu tư và phát triển để đẩy mạnh năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.