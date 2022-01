Biến thể Omicron chiếm khoảng 10% số ca mắc COVID-19 mới tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 10/1, Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Kwon Deok-cheol cho biết biến thể Omicron đã chiếm trên 95% số ca nhiễm COVID-19 mới tại Mỹ và Anh, tốc độ lây lan rất đáng sợ. Tại Hàn Quốc, biến thể Omicon đang chiếm khoảng 10% số ca nhiễm mới. Giới chuyên gia dự đoán biến thể này sẽ trở thành chủng virus chính trong khoảng một tới hai tháng nữa. Trong tuần này, Chính phủ sẽ công bố hệ thống đối phó với biến thể mới. Trước khi công bố, Chính phủ sẽ mở cuộc họp của các chuyên gia thuộc Ủy ban hỗ trợ khôi phục đời sống thường nhật vào ngày 12/1 để thu thập nhiều ý kiến đa dạng.Theo kết quả phân tích của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, trong tuần thứ 4 của tháng 12 năm ngoái, tỷ lệ mắc biến thể Omicron tại Hàn Quốc ở mức 3,7%, tuần thứ 5 của tháng 12 đã tăng lên 8,8%, tuần đầu tháng 1 là 12,5%.Bộ trưởng Kwon nhấn mạnh kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán tới đây sẽ là một bước ngoặt quan trọng, cần có sự chuẩn bị đối phó kỹ lưỡng trước làn sóng Omicron.Trong giai đoạn đối phó trước khi Omicron trở thành chủng virus chính, cơ quan phòng dịch sẽ tập trung vào việc ngăn chặn virus xâm nhập và lây lan, như khâu kiểm dịch, xét nghiệm, điều tra dịch tễ. Khi biến thể Omicron trở thành chủng virus chính, cơ quan phòng dịch sẽ chuyển đổi ngay sang hệ thống phòng dịch và y tế theo kế hoạch chuẩn bị sẵn.Về việc áp dụng xử phạt hành chính với vi phạm về thẻ thông hành phòng dịch từ ngày 10/1, Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh số ca mắc COVID-19 dù đã tiêm phòng có chiều hướng tăng, nhưng kết quả phân tích 8 tháng qua cho thấy người chưa tiêm phòng có tỷ lệ diễn biến nặng cao gấp 5 lần, tỷ lệ tử vong cao gấp 4 lần so với người chưa tiêm phòng.Về hiệu quả của thẻ thông hành phòng dịch, ông Kwon nhấn mạnh tại Đan Mạch, hai tháng sau khi dỡ bỏ thẻ thông hành phòng dịch, số ca nhiễm mới đã tăng vọt lên 2.000 ca/ngày. Sau đó, nước này đã phải áp dụng lại thẻ thông hành phòng dịch. Chính phủ sẽ học hỏi từ bài học ở các nước, xem xét kỹ lưỡng để điều chỉnh một cách hợp lý, giảm thiểu sự bất tiện cho người dân.Mặt khác, từ ngày 10/1, Hàn Quốc bắt đầu áp dụng thẻ thông hành phòng dịch với các siêu thị lớn, trung tâm thương mại. Tuy nhiên, Chính phủ quyết định áp dụng thời gian hướng dẫn là một tuần, tức chưa xử phạt hành chính trong tuần đầu áp dụng.Thanh thiếu niên dưới 18 tuổi vẫn chưa thuộc đối tượng áp dụng thẻ thông hành phòng dịch, nên vẫn có thể tới các cơ sở này, bất kể đã tiêm phòng vắc-xin hay chưa.Trong khi đó, thời gian hoãn xử phạt hành chính thẻ thông hành phòng dịch tại các cơ sở như nhà hàng, quán cà phê, đã hết hiệu lực. Từ ngày 10/1, người ra vào các cơ sở này không có thẻ thông hành phòng dịch sẽ bị xử phạt hành chính 100.000 won (83 USD), trong khi cơ sở kinh doanh sẽ vừa bị nộp phạt, vừa bị đình chỉ hoạt động.