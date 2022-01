Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hàn Quốc năm 2021 tăng 42,3%

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 10/1 cho biết trong năm 2021, vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Hàn Quốc đạt 29,51 tỷ USD, tăng 42,3% so với năm 2020. Đây là quy mô FDI vượt mức cao kỷ lục 26,9 tỷ USD vào năm 2018.Vốn giải ngân thực tế là 18,03 tỷ USD, tăng 57,5% so với một năm trước.Vốn FDI đã có xu hướng giảm trong hai năm liên tiếp kể từ năm 2019 và đã tăng trở lại vào năm ngoái.Quan chức Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên đánh giá bất chấp dịch COVID-19 kéo dài và khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu, quy mô FDI đã tăng mạnh bởi hiệu ứng cơ sở khi so sánh với năm ngoái, và đạt mức cao kỷ lục, góp phần phục hồi kinh tế, mở rộng chuỗi cung ứng.Theo ngành nghề, vốn FDI năm 2021 tăng mạnh ở ngành dịch vụ với 23,57 tỷ USD, tăng 64,2% so với năm 2020, đồng thời tăng đột biến ở các ngành như thông tin truyền thông 317,2%, phân phối buôn bán sỉ và lẻ 139,1%, hỗ trợ - cho thuê kinh doanh 833%. Ngược lại, ngành sản xuất ghi nhận vốn FDI giảm 16,2% so với một năm trước. Bộ giải thích ngành sản xuất liên quan đến đầu tư thiết bị nên có xu hướng phục hồi chậm hơn so với ngành dịch vụ.Theo quốc gia, các nhà đầu tư Mỹ đầu tư 5,26 tỷ USD, giảm 0,9%; liên minh châu Âu (EU) 12,8 tỷ USD, tăng 169%; Trung Quốc 7,5 tỷ USD, tăng 38,1%; và Nhật Bản 1,21 tỷ USD, tăng 52,8%.Năm ngoái, dòng vốn FDI nổi bật nhất ở lĩnh vực chuỗi cung ứng, vắc-xin, công nghệ sinh học và kinh tế hydro. Trong đó, nhà đầu tư Mỹ đã đầu tư 210 triệu USD vào linh kiện (IC) chíp bán dẫn, nhà đầu tư Đức rót 300 triệu USD trong lĩnh vực nguyên liệu sinh học, dự án xây dựng nhà máy sản xuất bình nhiên liệu hydro cho ô tô cũng được ký kết.Vốn FDI ở các dự án liên quan tới Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc và Chính sách kinh tế mới xanh cũng gia tăng.