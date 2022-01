Photo : YONHAP News

Nam diễn viên O Yeong-su (78 tuổi) đã được nhận giải thưởng "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" hạng mục truyền hình tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 79 của Mỹ, diễn ra vào ngày 9/1 (giờ địa phương), cho vai diễn trong trong sê-ri phim "Trò chơi con mực" (Squid Game).Ông O Yeong-su đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký khác như Billy Crudup, Kieran Culkin, Mark Duplass, Brett Goldstein để thắng giải thưởng này.Đây là lần đầu tiên một diễn viên Hàn Quốc được xướng tên ở hạng mục diễn xuất Giải thưởng Quả cầu vàng của Mỹ, điều mà phim "Ký sinh trùng" (2020) và phim "Minari" (2021) chưa làm được trước đó.Nam diễn viên Lee Jung-jae mặc dù dược đề cử giải thưởng "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" hạng mục truyền hình, nhưng bỏ lỡ giải thưởng này về tay nam diễn viên người Mỹ Jeremy Strong trong phim "Kế nghiệp" (Succession).Phim "Trò chơi con mực" được đề cử giải thưởng "Phim hay nhất" hang mục truyền hình, nhưng cũng đã thua trước phim "Kế nghiệp". Mặc dù vậy, bản thân việc phim được đề cử hai hạng mục trên cũng là một kỷ lục đầu tiên với lĩnh vực điện ảnh, truyền hình Hàn Quốc.Giải thưởng Quả cầu vàng hiếm khi trao giải cho các tác phẩm không nói tiếng Anh. Cho tới năm ngoái, Ban tổ chức vẫn phân loại phim điện ảnh có lời thoại trên 50% không phải là tiếng Anh là "Phim nói tiếng nước ngoài". Do vậy, phim "Ký sinh trùng" và phim "Minari" đều không được đề cử "Phim hay nhất" và các hạng mục về diễn xuất, đành phải hài lòng với giải "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất". Lĩnh vực phim truyền hình cũng tương tự.Lễ trao giải Quả cầu vàng cùng ngày diễn ra trong bầu không khí lạnh lẽo, do sự tẩy chay của giới điện ảnh Hollywood về nhiều vấn đề tranh cãi, như cơ cấu các hội viên chủ yếu là người da trắng, phân biệt giới tính, quản lý tài chính không minh bạch.Cân nhắc tới làn sóng tẩy chay, đoàn làm phim "Trò chơi con mực" như hai nam diễn viên O Yeong-su và Lee Jung-jae, đạo diễn Hwang Dong-hyuk đã không tới dự lễ trao giải.Lễ trao giải cũng không truyền hình trực tiếp, chỉ công bố kết quả trên trang chủ.Phim "Trò chơi con mực" do Netflix đầu tư kể về một trò chơi sinh tồn trong đó người chơi đánh cược mạng sống để giành khoản tiền thưởng khổng lồ. Trong phim, ông O Yeong-su vào vai một người chơi, cũng là “trùm cuối” của trò chơi Oh Il-nam.