Trung hòa carbon trên biển - cơ hội và thách thức với doanh nghiệp đóng tàu Hàn Quốc

Photo : KBS News

Trong năm ngoái, Hàn Quốc đứng thứ nhất về đơn hàng đóng tàu thân thiện môi trường. Trong bối cảnh toàn thế giới đang nỗ lực để trung hòa carbon cả ở trên biển, vị thế của doanh nghiệp đóng tàu Hàn Quốc ngày càng được củng cố hơn.Một chiếc tàu container qua lại giữa các vùng biển rộng lớn chạy bằng dầu bunker đắt đỏ. Mỗi chiếc tàu như vậy thải ra vật chất ô nhiễm bằng 50 triệu chiếc xe ô tô chạy bằng dầu diesel.Bà Kwon Hye-jin, một quan chức phụ trách về đóng tàu và hải dương thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc, cho biết tính tới năm 2018, lượng carbon dioxide thải ra từ tàu biển trên toàn thế giới là khoảng 911 triệu tấn, bằng 2,51% tổng lượng carbon dioxide thải ra trên toàn thế giới.Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đang đặt mục tiêu cắt giảm 70% lượng khí thải carbon dioxide trên biển toàn thế giới tới năm 2050. Từ năm sau, IMO sẽ áp dụng cơ chế phân loại mức phát thải với tàu biển, tàu nào không thỏa mãn quy chế sẽ bị loại khỏi thị trường vận tải biển. Ước tính khoảng 80% tàu biển đang hoạt động hiện nay sẽ bị loại khỏi thị trường. Đây chính là lý do mà nhu cầu tàu thân thiện môi trường đang ngày càng gia tăng, nhằm đạt mục tiêu trung hòa carbon trên biển.Một đại diện Công ty đóng tàu và hải dương Korea cho biết quy chế môi trường toàn cầu ngày càng bị siết chặt hơn. Từ năm ngoái, thị trường quan tâm nhiều hơn tới tàu thân thiện môi trường, nên số lượng đơn hàng cũng gia tăng.Tàu thân thiện môi trường tiêu biểu hiện nay là tàu chạy bằng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), một thế mạnh của doanh nghiệp đóng tàu Hàn Quốc. Trong năm ngoái, các doanh nghiệp đóng tàu trong nước đã trúng thầu hơn 60% lượng dơn hàng đóng tàu thân thiện môi trường trên toàn thế giới, giữ vững vị trí thị phần số một toàn cầu. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng các doanh nghiệp chưa thể hài lòng với kết quả này. LNG vẫn là nhiên liệu hóa thạch, lượng phát thải carbon không nhỏ, thêm vào đó lại có sự biến động lớn về giá cả.Nhà nghiên cứu cấp cao Hong Sung-in thuộc Viện nghiên cứu kinh tế công nghiệp và thương mại Hàn Quốc (KIET) cho biết chắc chắn sẽ có sự thay đổi về nhiên liệu tàu biển, từ LNG sang một nhiên liệu khác. Do đó, các doanh nghiệp phải đẩy nhanh phát triển công nghệ so với các đối thủ Trung Quốc hay Nhật Bản.Hiện tại, các nhiên liệu thế hệ mới mà doanh nghiệp đang xúc tiến phát triển như amonia, hydro, metanol đều có ưu nhược điểm rõ rệt, chưa có phương án nhiên liệu thay thế chắc chắn.Tóm lại, trung hòa carbon trên biển vừa là cơ hội, vừa có thể trở thành yếu tố rủi ro với các doanh nghiệp đóng tàu Hàn Quốc.