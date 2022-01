Cán cân vãng lai Hàn Quốc duy trì đà thặng dư 19 tháng liền

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo sơ bộ về cán cân quốc tế do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố ngày 11/1, cán cân vãng lai của Hàn Quốc tháng 11 năm 2021 thăng dư 7,16 tỷ USD, đà thặng dư 19 tháng liên tiếp kể từ tháng 5 năm 2020. Tuy nhiên, quy mô thặng dư giảm 2,02 tỷ USD so với cùng kỳ một năm trước (9,18 tỷ USD).Thặng dư cán cân hàng hóa tháng 11, tức chênh lệch giữa kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa, đạt 5,95 tỷ USD, quy mô thặng dư giảm 4 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020. BOK giải thích nguyên nhân thặng dư cán cân hàng hóa giảm là do mức tăng của kim ngạch nhập khẩu lớn hơn so với mức tăng của kim ngạch xuất khẩu.Kim ngạch xuất khẩu tháng 11 đạt 59,65 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ một năm trước, đà tăng 13 tháng liên tiếp. Trong đó, xuất khẩu tăng trưởng tập trung ở các mặt hàng như chế phẩm dầu mỏ tăng 127,1%, chíp bán dẫn 38,8%, chế phẩm hóa học 35,8%, sản phẩm sắt thép 33,7%.Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tháng 11 đạt 53,7 tỷ USD, tăng 45,3% so với cùng kỳ năm 2020, đà tăng 12 tháng liên tiếp. Cụ thể, kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu thô tăng 72,9%; trong đó, chế phẩm hóa học tăng mạnh 192%, khí gas tăng 165%, dầu thô tăng 127,8%. Kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu sản xuất và hàng tiêu dùng cũng tăng lần lượt 24,2% và 18,2%.Thặng dư cán cân vận tải thuộc cán cân dịch vụ tháng 11 đạt 1,71 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 450 triệu USD một năm trước đó, nhờ giá cước vận tải tăng vọt thời gian gần đây.Thu nhập từ cổ tức tăng từ 1,43 tỷ USD lên 2,38 tỷ USD trong vòng một năm. Cán cân thu nhập cổ tức chuyển từ thâm hụt 430 triệu USD thành thặng dư 670 triệu USD.