Kim ngạch xuất khẩu Hàn Quốc 10 ngày đầu năm tăng 24,4%

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS) ngày 11/1 cho biết kim ngạch xuất khẩu Hàn Quốc 10 ngày đầu tháng 1 năm 2022 (theo số liệu thông quan sơ bộ) đạt 13,9 tỷ USD, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm ngoái.Xét tới số ngày làm việc 10 ngày đầu tháng 1 là 6,5 ngày, nhiều hơn cùng kỳ năm ngoái 0,5 ngày, kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày là 2,15 tỷ USD, tăng 14,8% so với một năm trước.Trong đó, xuất khẩu chíp bán dẫn tăng 23,3%, chế phẩm dầu mỏ tăng 135,3%, thiết bị chính xác tăng 29,2%, ô tô tăng 26,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, xuất khẩu thiết bị truyền thông không dây giảm 51%.Xét theo quốc gia, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng 22,6%, Mỹ tăng 35,1%, Liên minh châu Âu (EU) tăng 3,8%, Việt Nam tăng 17,3%.Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu 10 ngày đầu tháng 1 năm nay đạt 18,9 tỷ USD, tăng 57,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhập khẩu dầu thô tăng 79,9%, chíp bán dẫn tăng 28,4%, gas tăng 392,5%, chế phẩm dầu mỏ tăng 149,8%. Tuy nhiên, nhập khẩu thiết bị truyền thông không dây giảm 42,5%.Kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc tăng 39,5%, EU tăng 18,6%, Mỹ tăng 70,2%, Nhật Bản 34,7%, Ả-rập Xê-út 356,9% và Australia tăng 193,5%.Tính đến ngày 10/1, cán cân thương mại thâm hụt 4,94 tỷ USD, con số này trong năm ngoái là thâm hụt 816 triệu USD.