90% số ca COVID-19 ngoại nhập là nhiễm biến thể Omicron

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 11/1, Hàn Quốc ghi nhận 3.097 ca nhiễm COVID-19 mới, nhiều hơn lần lượt 92 ca và 75 ca so với một ngày và một tuần trước.Số ca nhiễm mới đang cho thấy xu hướng giảm, được cho là nhờ hiệu quả từ việc tiêm vắc-xin mũi thứ ba và giãn cách xã hội tăng cường.Số ca bệnh nặng là 780 ca, giảm 6 ca so với một ngày trước, ngày thứ hai trên ngưỡng 700 ca.Tính đến 5 giờ chiều ngày 10/1, công suất giường dành cho bệnh nhân COVID-19 nặng là 44,9% giảm 2,7% so với ngày hôm trước. Công suất giường bệnh tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận là 47,4%.Thêm 43 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 6.114 ca, tỷ lệ tử vong 0,91%.Số ca nhiễm mới trong ngày 10/1 gồm 2.813 ca phát sinh trong cộng đồng và 284 ca ngoại nhập. Trong đó, số ca ngoại nhập tăng hơn 45 ca so với một ngày trước, duy trì ngưỡng 200 ca 4 ngày liên tiếp. Con số này gần bằng mức cao kỷ lục 270 ca liên quan đến lực lượng hải quân Cheonghae (Thanh Hải) hồi 22/7 năm ngoái.Đáng nói là số ca nhiễm biến thể Omicron chiếm tới 90% số ca ngoại nhập, làm dấy lên lo ngại số ca nhiễm biến thể này trong cộng đồng sẽ gia tăng.Hiện nay, tỷ lệ mắc biến thể Omicron tại Hàn Quốc ở mức 12%. Cơ quan phòng dịch nhận định nhiều khả năng trong tháng này, biến thể Omicron sẽ vượt qua biến thể Delta, trở thành chủng virus COVID-19 chính trong nước.Theo đó, Chính phủ dự kiến sẽ công bố kế hoạch quản lý phòng dịch và chuyển đổi hệ thống y tế đối phó với biến thể Omicron trong tuần này.Tính đến 0 giờ cùng ngày, 84,1% dân số Hàn Quốc đã hoàn tất hai mũi tiêm vắc-xin COVID-19. Tỷ lệ người đã tiêm mũi thứ ba là 41,8% dân số.Trong một tin liên quan, thuốc điều trị COVID-19 dạng uống Paxrovid của hãng dược Pfizer dùng đủ cho 20.000 người sẽ về đến Hàn Quốc sớm nhất vào ngày 12/1, và dự kiến sẽ được đưa vào điều trị tại trung tâm y tế từ ngày 13/1.Mặt khác, tại cuộc họp của ngày 12/1, Ủy ban phục hồi đời sống thường nhật dự kiến sẽ thảo luận về phương án điều chỉnh mức độ áp dụng “thẻ thông hành phòng dịch” và nới lỏng lệnh giãn cách xã hội do số ca nhiễm giảm. Chính phủ dự kiến sẽ đưa ra quyết định về việc có nới lỏng lệnh giãn cách xã hội hiện nay hay không trong ngày 14/1.Ngoài ra, cơ quan phòng dịch cho biết đang trong giai đoạn xem xét về việc tiêm vắc-xin mũi thứ 4, cân nhắc đến hiệu quả của mũi tiêm thứ ba, thời gian duy trì khả năng miễn dịch, cũng như cần tham khảo thêm ý kiến chuyên gia.