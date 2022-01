Ba nhà mạng viễn thông Hàn Quốc đồng triển khai dịch vụ tin nhắn thông báo chính thức

Photo : YONHAP News

Ba hãng viễn thông Hàn Quốc là SK Telecom, KT và LG U+ ngày 11/1 công bố sẽ đồng thời triển khai dịch vụ tin nhắn thông báo chính thức.Các văn bản điện tử được gửi qua dịch vụ này, như thông báo hay hướng dẫn do cơ quan Nhà nước hay tư nhân gửi, có hiệu lực pháp lý căn cứ theo Luật cơ bản về văn bản điện tử và giao dịch điện tử.Ba hãng giải thích dịch vụ này có tính tiện lợi cao, do cơ quan gửi tin nhắn có thể gửi văn bản điện tử cho người nhận không rõ số điện thoại, người nhận không cần phải cài đặt ứng dụng riêng vào smartphone như các dịch vụ chuyển tiếp văn bản điện tử chính thức khác.Trước đây, chỉ có nhà mạng KT là chuyển tiếp các văn bản điện tử chính thức. Tuy nhiên, giờ đây SK Telecom và LG U+ cũng được cấp phép cung cấp dịch vụ.Ba hãng viễn thông sẽ đồng vận hành hệ thống phân phối cuộc gọi tự động để có thể chuyển tiếp văn bản điện tử từ các cơ quan Nhà nước hoặc tư nhân một cách an toàn, nhanh chóng tới người nhận.Ba công ty có kế hoạch điều hành trang web chuyên dụng về dịch vụ, tiếp tục cải thiện trải nghiệm người dùng (UX) để người dân có thể nhận các văn bản điện tử được chứng nhận một cách tiện lợi, dễ dàng.Ngoài ra, ba hãng cũng sẽ hợp tác với các đối tác là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tầm trung để phát triển và vận hành chung nền tảng chuyển tiếp văn bản.Ba nhà mạng cho biết dịch vụ này sẽ giúp giảm thiểu thư giấy, góp phần bảo vệ môi trường, đồng thời cắt giảm chi phí xã hội, có nhiều lợi ích ở khía cạnh môi trường, xã hội và quản trị (ESG).