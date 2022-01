Mỹ, Nhật Bản và châu Âu chia sẻ lo ngại về vụ phóng tên lửa của miền Bắc

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 11/1 cho biết Đại sứ tại Liên hợp quốc của các nước Mỹ, Nhật Bản và châu Âu đã chia sẻ lo ngại và lên án vụ phóng tên lửa ngày 5/1 của Bắc Triều Tiên, hối thúc miền Bắc kiềm chế các hành động đáng lo ngại, sớm quay lại đối thoại.Ngày 10/1 (giờ địa phương), Đại sứ tại Liên hợp quốc của 6 nước là Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản và Albania đã ra tuyên bố chung ngay trước thềm cuộc họp kín của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, lên án vụ phóng tên lửa ngày 5/1 của Bắc Triều Tiên đã vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng bảo an.Các nước nhấn mạnh mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược (CVID). Cả 6 nước sẵn sàng để tiếp tục can thiệp ngoại giao một cách nghiêm túc nhằm đạt mục tiêu này. Giờ đây, Bắc Triều Tiên phải lựa chọn hòa bình và đối thoại.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã mở cuộc họp kín về vụ phóng tên lửa của miền Bắc, thảo luận về phương án đối phó. Chính phủ Seoul đang trao đổi chặt chẽ với các nước thành viên Hội đồng bảo an, trong đó có Mỹ, về tình hình bán đảo Hàn Quốc hiện nay, cùng phương án đối phó trong thời gian tới.