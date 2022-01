Tai nạn nghiêm trọng tại một chung cư đang xây dựng ở thành phố Gwangju

Photo : YONHAP News

Vào lúc 3 giờ 45 phút chiều ngày 11/1, một phần bức tường bên ngoài từ tầng 23 tới tầng 34 của một chung cư đang xây dựng tại thành phố Gwangju đã bị sập. Tai nạn xảy ra khi đơn vị thi công đang tiến hành đổ bê tông ở phần trên của tòa nhà.Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Cơ quan phòng cháy chữa cháy đã huy động hơn 200 nhân lực và 40 trang thiết bị tới hiện trường, cứu hộ được một người bị thương và hai người bị mắc kẹt. Tuy nhiên, 6 người lao động đang thi công cửa ở khu vực giữa chung cư vẫn chưa được tìm thấy. Cơ quan phòng cháy chữa cháy đã huy động nhân lực và chó cứu hộ, tiếp tục triển khai tìm kiếm bên trong tòa nhà.Sáng ngày 12/1, Cơ quan phòng cháy chữa cháy đã tiến hành đánh giá an toàn khẩn cấp hiện trường tai nạn, thảo luận về phương pháp và quy trình tìm kiếm, cứu hộ. Ngoài ra, cơ quan này cũng huy động cả máy bay mini không người lái (drone) có khả năng tìm kiếm bằng tia hồng ngoại, để xác định tình hình bên trong và tìm kiếm nạn nhân.Viện Kiểm sát tối cao đã chỉ thị Viện Kiểm sát thành phố Gwangju phối hợp với Sở Cảnh sát và Sở Tuyển dụng và lao động của thành phố, lập Ủy ban điều tra chung, phân tích rõ nguyên nhân vụ tai nạn, nhanh chóng điều tra và truy cứu trách nhiệm với người đã để xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng này.Sở Cảnh sát thành phố Gwangju cho biết sẽ điều tra chặt chẽ nguyên nhân xảy ra tai nạn dựa trên lời khai của người phụ trách thi công, người làm chứng, hệ thống camera giám sát, làm rõ toàn bộ vấn đề quản lý an toàn khi thi côngBộ Địa chính và giao thông nhận định đây một vụ tai nạn xây dựng nghiêm trọng do phần kết cấu chính của công trình bị sập. Bộ quyết định lập Ủy ban điều tra sự cố tai nạn xây dựng trung ương, gồm các chuyên gia hữu quan để làm rõ nguyên nhân.Mặt khác, chính quyền thành phố Gwangju đã ban lệnh dừng thi công, tiến hành kiểm tra với tất cả các công trình xây dựng mà công ty phát triển Hyundai đang thi công. Công ty này là đơn vị thi công tòa nhà chung cư nói trên.Tổng giám đốc công ty phát trieernh Hyundai Yoo Byung-kyu sáng cùng ngày đã tới hiện trường vụ tai nạn, xin lỗi và cam kết sẽ tích cực phối hợp với các ban ngành hữu quan để tìm kiếm nạn nhân, làm rõ nguyên nhân.