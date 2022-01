Hyundai là thương hiệu ô tô bán chạy nhất năm 2021 tại Việt Nam

Photo : YONHAP News

Hãng ô tô Hyundai của Hàn Quốc tiếp tục đứng đầu về doanh số tại thị trường ô tô Việt Nam hai năm liên tiếp.Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) ngày 12/1 cho biết hãng ô tô Hyundai trong năm 2021 đã bán được 70.518 chiếc, là thương hiệu ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam. Xếp sau Hyundai là các hãng như Toyota (Nhật Bản) 67.533 chiếc, Kia (Hàn Quốc) 45.532 chiếc, VinFast (Việt Nam) 35.723 chiếc, Mazda (Nhật Bản) 27.286 chiếc, Mitsubishi (Nhật Bản) 27.243 chiếc, Ford (Mỹ) 23.708 chiếc và Honda (Nhật Bản) 21.698 chiếc.Mẫu xe bán chạy nhất năm ngoái tại Việt Nam là VinFast Fadil với 24.128 chiếc.Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 304.149 xe, tăng 3% so với năm 2020. Trong đó doanh số xe du lịch giảm 3%, xe thương mại và xe chuyên dụng tăng lần lượt là 17% và 50%.Trong năm 2021, doanh số bán xe lắp ráp tại Việt Nam đạt 168.357 xe, giảm 10%; trong khi xe thành phẩm nhập khẩu đạt 135.792 xe, tăng 24% so một năm trước.Trong tháng 12 năm ngoái, tại thị trường Việt Nam, các nhà sản xuất xe ô tô trong nước có sự nổi bật về doanh số nhờ chính sách giảm 50% mức lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất nội địa, khiến lượng xe sản xuất trong nước tăng 23% so với cùng kỳ một năm trước đó. Doanh số xe nhập khẩu tăng do các hãng xe nhập khẩu tiết giảm các chi phí liên quan và tăng cường khuyến mại.Báo cáo trên không phản ánh doanh thu bán hàng của các hãng xe không thuộc thành viên của VAMA như Audi, Mercedes-Benz, Volkswagen (Đức), Jaguar Land Rover (Anh) và Volvo (Thụy Điển).