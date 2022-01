Seoul có cơ hội khép lại vụ kiện với gia tộc Dayyani của Iran

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 12/1 cho biết Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã cấp giấy phép đặc biệt cho phép Chính phủ Hàn Quốc sử dụng hệ thống tài chính của Mỹ để chi trả khoản tiền cho gia tộc Dayyani, một nhà đầu tư tư nhân của Iran. Bộ Ngoại giao cho biết trong thời gian qua, cơ quan chức năng của Hàn Quốc và Mỹ đã liên tục thảo luận về vấn đề này.Gia tộc Dayyani là cổ đông lớn của tập đoàn công nghiệp Entekhab của Iran. Năm 2015, gia tộc này đã đâm đơn kiện giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với Chính phủ một nước (ISD), ở đây là Chính phủ Hàn Quốc, đòi bồi thường số tiền đặt cọc hợp đồng và lãi là 93,5 tỷ won (78,5 triệu USD) do sai sót của nhóm chủ nợ Hàn Quốc trong thương vụ sáp nhập và mua lại hãng Daewoo Electronics của Hàn Quốc.ISD là một chế độ cho phép nhà đầu tư nước ngoài có thể được bồi thường từ vụ kiện quốc tế khi bị thiệt hại bởi Chính phủ nước đối phương.Năm 2010, nhóm chủ nợ gồm Ngân hàng Woori và Công ty quản lý tài sản Hàn Quốc (KAMCO) định bán lại công ty Daewoo Electronics, tiền thân là công ty điện tử Daewoo, từng là một trong ba hãng điện tử hàng đầu của Hàn Quốc, cho gia tộc Dayyani. Gia tộc này đã nộp tiền đặt cọc hợp đồng là 57,8 tỷ won (48,6 triệu USD). Nhưng sau đó, nhóm chủ nợ đã hủy hợp đồng với lý do tổng quy mô đầu tư ghi trong cam kết không khớp với số vốn cần thiết. Gia tộc Iran đã đòi lại số tiền trên, nhưng nhóm chủ nợ của công ty Daewoo Electronics từ chối hoàn trả, cho rằng Dayyani phải chịu trách nhiệm về việc hủy hợp đồng.Tòa án trọng tài quốc tế năm 2018 đã ra phán quyết, tuyên phía gia tộc Iran thắng kiện, yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc phải bồi thường 73 tỷ won (61,3 triệu USD) cho phía nguyên đơn. Cho tới nay, Chính phủ Seoul vẫn chưa thể trả số tiền này do các giao dịch ngoại hối, tài chính với Iran bị hạn chế bởi lệnh cấm vận của Mỹ với Tehran được nối lại từ cuối năm 2018.Bộ Ngoại giao cho biết giấy phép lần này là một nền tảng quan trọng để có thể chấm dứt sớm vụ kiện với gia tộc của Iran, một vấn đề nổi cộm trong thời gian qua, được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện quan hệ song phương.