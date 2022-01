Tỷ trọng cơ sở sản xuất pin Hàn Quốc tại Mỹ dự kiến đạt 70% cho tới năm 2025

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 12/1 đã công bố tài liệu phân tích kế hoạch đầu tư tại nước ngoài và thị phần của các doanh nghiệp vật liệu, phụ tùng và thiết bị sản xuất pin Hàn Quốc.Theo phân tích nội dung mà Bộ Năng lượng Mỹ công bố hồi cuối năm 2021, 11 trong số 13 nhà máy sản xuất pin quy mô lớn dự kiến xây dựng tại Mỹ đến năm 2025 có liên quan đến ba doanh nghiệp về pin của Hàn Quốc là LG Energy Solution, SK On và Samsung SDI. 8 trong 11 dự án này đã được công bố kế hoạch đầu tư vào năm ngoái.LG Energy Solution có kế hoạch bắt tay với hai doanh nghiệp ô tô là General Motors (GM) và Stellantis, SK On kết hợp với hãng xe Ford còn Samsung SDI hợp tác với Stellantis để thành lập nhà máy sản xuất liên doanh hoặc độc quyền.Theo Hiệp hội ngành công nghiệp pin Hàn Quốc (KBIA), nhà máy sản xuất pin của các doanh nghiệp Hàn Quốc hiện đang hoạt động tại Mỹ chiếm 10,3% trên tổng số nhà máy sản xuất tại nước này. Nếu kế hoạch mở rộng nhà máy sản xuất pin của Hàn Quốc tại Mỹ diễn ra thuận lợi thì con số này sẽ tăng lên tới 70% vào năm 2025.Tại Liên minh châu Âu (EU), nơi tỷ lệ sử dụng xe điện cao, nhà máy sản xuất pin của các doanh nghiệp Hàn Quốc đang chiếm 64%. Doanh số bán hàng của ba công ty sản xuất pin LG Energy Solution, SK On và Samsung SDI chiếm 71,4% tại thị trường EU. Nhằm tăng năng lực cạnh tranh tại EU, doanh nghiệp pin Hàn Quốc có kế hoạch mở rộng gấp đôi quy mô nhà máy sản xuất pin từ 99,7 GWh lên 204,1 GWh cho tới năm 2025.Tuy nhiên, tỷ trọng doanh nghiệp pin Hàn Quốc tại Trung Quốc chỉ đạt dưới 10% do doanh nghiệp pin Trung Quốc chiếm tới hơn 80% thị phần.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên cho biết ngoại trừ Trung Quốc thì thị phần của công ty pin Hàn Quốc đứng số một thế giới với 52%.Mặt khác, các công ty pin, vật liệu, phụ tùng và thiết bị trong nước cũng cho thấy đà tăng trưởng. Doanh số 4 nguyên liệu chủ yếu của pin bao gồm vật liệu cực dương, vật liệu cực âm, chất điện phân, màng phân tách của các doanh nghiệp trong nước năm 2020 tăng gấp hai đến 8 lần so với năm 2017. Doanh số năm 2021 dự kiến sẽ tăng hơn 20% so với năm 2020.Năm 2020, 6 doanh nghiệp vật liệu trong nước đã lọt Top 10 doanh nghiệp toàn cầu. Các doanh nghiệp cũng tích cực tăng cường chuỗi cung ứng nhằm đảm bảo cung cấp ổn định nguyên liệu sản xuất pin thứ cấp.