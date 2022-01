Chỉ số giá xuất nhập khẩu bình quân năm 2021 cao kỷ lục 8 năm trở lại đây

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 13/1 công bố số liệu thống kê cho biết chỉ số giá nhập khẩu bình quân năm 2021 đạt 177,46 điểm (với mức chuẩn 100 điểm năm 2015), tăng 17,6% so với mức 99,85 điểm năm 2020. Chỉ số giá xuất khẩu bình quân năm ngoái đạt 108,29 điểm, tăng 14,3% so với một năm trước đó (94,74 điểm).Chỉ số giá xuất nhập khẩu bình quân năm ngoái tăng mạnh nhất từ sau năm 2008 và cũng là mức cao nhất trong 7-8 năm trở lại đây.BOK giải thích kết quả này là do giá xuất nhập khẩu năm 2020 đồng loạt giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cùng với đó là giá dầu thế giới tăng trong năm 2021. Tuy nhiên, chỉ số giá nhập khẩu tháng 12 năm ngoái đạt 127,11 điểm, giảm 1,9% so với tháng 11 (129,63 điểm), xu hướng giảm hai tháng liên tiếp, nhưng vẫn tăng 29,7% so với cùng kỳ một năm trước.Theo mặt hàng, giá nhập khẩu khoáng sản giảm 4,6%; than đá, chế phẩm dầu mỏ nhập khẩu giảm 5,6%; kim loại cơ bản giảm 1,3%. BOK cho biết nguyên nhân chỉ số giá nhập khẩu giảm là do giá dầu thô Dubai bình quân tháng giảm từ 80,3 USD trong tháng 11 còn 73,21 USD trong tháng 12.Chỉ số giá xuất khẩu tháng 12 đạt 144,64 điểm, giảm 1% so với tháng 11 và tăng 23,5% so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, giá các mặt hàng nông, lâm, thủy sản tăng 1,7%, than giá, chế phẩm dầu mỏ giảm 5,3%, chế phẩm hóa học giảm 1,7%.